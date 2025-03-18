Стало известно, кто устроил стрельбу с танцами у храма в Екатеринбурге

Хулиганом, выстрелившим возле храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, оказался 30-летний слесарь Роман Ш. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Романа задержали поздно вечером в квартире. У него изъяли травматический пистолет и патроны к нему», — сказал собеседник агентства.
Вечером 18 марта в соцсетях разлетелось видео, на котором Роман танцует у храма, достает пистолет и стреляет в воздух. Распространители видео заявили, что попросят главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. После этого подозреваемый был задержан. Ему вменяют статью 213 УК РФ (Хулиганство).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!