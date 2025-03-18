18 марта 2025

Стало известно, кто устроил стрельбу с танцами у храма в Екатеринбурге

Слесарь танцевал и выстрелил из пистолета у храма в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел возле храма Большой Златоуст Фото:

Хулиганом, выстрелившим возле храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, оказался 30-летний слесарь Роман Ш. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Романа задержали поздно вечером в квартире. У него изъяли травматический пистолет и патроны к нему», — сказал собеседник агентства.

Вечером 18 марта в соцсетях разлетелось видео, на котором Роман танцует у храма, достает пистолет и стреляет в воздух. Распространители видео заявили, что попросят главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. После этого подозреваемый был задержан. Ему вменяют статью 213 УК РФ (Хулиганство).

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Хулиганом, выстрелившим возле храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, оказался 30-летний слесарь Роман Ш. Об этом URA.RU сообщил источник. «Романа задержали поздно вечером в квартире. У него изъяли травматический пистолет и патроны к нему», — сказал собеседник агентства. Вечером 18 марта в соцсетях разлетелось видео, на котором Роман танцует у храма, достает пистолет и стреляет в воздух. Распространители видео заявили, что попросят главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. После этого подозреваемый был задержан. Ему вменяют статью 213 УК РФ (Хулиганство).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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