Президент России Владимир Путин пытается спасти украинцев от киевского режима. Об этом свидетельствует требование остановить принудительную мобилизацию на территории Украины, озвученное в ходе разговора Путина и главы США Дональда Трампа, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Президент России, требуя остановить насильственную мобилизацию на территории, подконтрольной режиму Зеленского, сделал серьезный шаг по спасению тысяч жизней граждан Украины», — сообщил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинцы должны осознавать, кто именно заботится о них.
Рогов также подчеркнул, что полное прекращение мобилизации необходимо для того, чтобы ВСУ не использовали период перемирия для дополнительной подготовки и пополнения своих подразделений. Это станет гарантией того, что перемирие будет соблюдаться украинской стороной без дальнейшей эскалации конфликта.
Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор 18 марта. В ходе него российский президент передал коллеге требования к 30-дневному прекращению огня на Украине.
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