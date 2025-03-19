Челябинский губернатор Текслер рассказал о выплатах пострадавшим от паводка

Текслер: пострадавшие от паводка в Челябинской области получат выплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты направят пострадавшим от «большой воды» Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

Пострадавшие от весеннего паводка жители Челябинской области получат выплаты. О размере и назначении компенсаций рассказал 19 марта губернатор региона Алексей Текслер.

«Каждый пострадавший от паводка получит единовременную выплату. После спада воды для оценки ущерба незамедлительно выйдут муниципальные комиссии. После их работы будет принято решение о последующих выплатах в связи с частичной или полной утратой имущества, ремонтом помещений и потерей жилья», — уточнил Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что ситуация с паводком находится под контролем. Сохраняется напряженная обстановка на юге области и в горнозаводской части, особенно в Ашинском районе.

«Спасатели и специалисты круглосуточно работают на местах подтоплений, обеспечивая безопасность граждан и ликвидируя последствия стихии. Пункты временного размещения работают, оборудованы всем необходимым», — отметил глава региона.

Паводок в Челябинской области начался на 2-3 недели раньше срока. Для минимизации последствий принимаются все необходимые меры. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

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Пострадавшие от весеннего паводка жители Челябинской области получат выплаты. О размере и назначении компенсаций рассказал 19 марта губернатор региона Алексей Текслер. «Каждый пострадавший от паводка получит единовременную выплату. После спада воды для оценки ущерба незамедлительно выйдут муниципальные комиссии. После их работы будет принято решение о последующих выплатах в связи с частичной или полной утратой имущества, ремонтом помещений и потерей жилья», — уточнил Текслер в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что ситуация с паводком находится под контролем. Сохраняется напряженная обстановка на юге области и в горнозаводской части, особенно в Ашинском районе. «Спасатели и специалисты круглосуточно работают на местах подтоплений, обеспечивая безопасность граждан и ликвидируя последствия стихии. Пункты временного размещения работают, оборудованы всем необходимым», — отметил глава региона. Паводок в Челябинской области начался на 2-3 недели раньше срока. Для минимизации последствий принимаются все необходимые меры. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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