Таксист «Яндекса» вломился в дом пассажирки, чтобы изнасиловать

Водитель сервиса «Яндекс Go» ворвался в дом пассажирки, которую привез по адресу, и совершил попытку изнасилования. Он задержан, сообщил источник URA.RU.
«50-летняя женщина вызвала такси через приложение, за ней приехал 29-летний парень. Он довез ее до частного дома и уехал. А спустя время, уже ночью 18 марта, хозяйка услышала крики на улице и стук в дверь. Она выглянула в окно и увидела, что водитель ломится в дом», — объяснил собеседник агентства.
Женщина успела позвонить дочери и все рассказать. В это время парень перемахнул через забор, выбил ногой дверь и зашел с заднего двора. Он сорвал с себя и жертвы одежду, повалил ее на диван и попытался изнасиловать. Однако по счастливой случайности в комнату вошла мать женщины и вспугнула таксиста. Он сбежал, но сейчас задержан. Возбуждено уголовное дело.
В свердловском управлении СКР от комментария воздержались. В пресс-службу сервиса «Яндекс Go» направлен запрос, ответ ожидается.
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