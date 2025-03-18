Таксист «Яндекса» вломился в дом пассажирки, чтобы изнасиловать

19 марта 2025 в 12:02 Размер текста - 17 +

Мужчина подвез женщину, а потом выбил ей в доме дверь, чтобы изнасиловать Фото: Илья Московец © URA.RU Водитель сервиса «Яндекс Go» ворвался в дом пассажирки, которую привез по адресу, и совершил попытку изнасилования. Он задержан, сообщил источник URA.RU. «50-летняя женщина вызвала такси через приложение, за ней приехал 29-летний парень. Он довез ее до частного дома и уехал. А спустя время, уже ночью 18 марта, хозяйка услышала крики на улице и стук в дверь. Она выглянула в окно и увидела, что водитель ломится в дом», — объяснил собеседник агентства. Женщина успела позвонить дочери и все рассказать. В это время парень перемахнул через забор, выбил ногой дверь и зашел с заднего двора. Он сорвал с себя и жертвы одежду, повалил ее на диван и попытался изнасиловать. Однако по счастливой случайности в комнату вошла мать женщины и вспугнула таксиста. Он сбежал, но сейчас задержан. Возбуждено уголовное дело. В свердловском управлении СКР от комментария воздержались. В пресс-службу сервиса «Яндекс Go» направлен запрос, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель сервиса «Яндекс Go» ворвался в дом пассажирки, которую привез по адресу, и совершил попытку изнасилования. Он задержан, сообщил источник URA.RU. «50-летняя женщина вызвала такси через приложение, за ней приехал 29-летний парень. Он довез ее до частного дома и уехал. А спустя время, уже ночью 18 марта, хозяйка услышала крики на улице и стук в дверь. Она выглянула в окно и увидела, что водитель ломится в дом», — объяснил собеседник агентства. Женщина успела позвонить дочери и все рассказать. В это время парень перемахнул через забор, выбил ногой дверь и зашел с заднего двора. Он сорвал с себя и жертвы одежду, повалил ее на диван и попытался изнасиловать. Однако по счастливой случайности в комнату вошла мать женщины и вспугнула таксиста. Он сбежал, но сейчас задержан. Возбуждено уголовное дело. В свердловском управлении СКР от комментария воздержались. В пресс-службу сервиса «Яндекс Go» направлен запрос, ответ ожидается.