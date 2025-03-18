Петербургский метрополитен купил бывший бизнес-центр у новой станции метро

ГУП «Петербургский метрополитен» купил нежилое здание бывшего бизнес-центра для нужд станции «Горный институт». Сделка обошлась в 136 миллионов рублей. Здание, площадью около 1300 квадратных метров, долгое время находилось на рынке недвижимости.
«ГУП „Петербургский метрополитен“ приобрел нежилое здание на Косой линии, где много лет располагался бизнес-центр. Его будут использовать для нужд открывшейся рядом станции „Горный институт“», — пишет «Фонтанка».
Уже на следующий день после покупки, 12 марта, права собственности на здание были зарегистрированы за метрополитеном. Приобретение недвижимости было необходимо для обеспечения потребностей новой станции метро «Горный институт», которая начала функционировать в конце 2024 года. В частности, в здании планируется организовать комнаты отдыха для сотрудников метрополитена.
Станция «Горный институт» стала новым важным узлом на карте петербургского метрополитена. В будущем ожидается, что она станет пересадочным узлом для Кольцевой линии. Также в планах — продолжение оранжевой линии к станциям «Гавань» и «Морской фасад», что значительно улучшит транспортную доступность районов на севере города.
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