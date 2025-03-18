18 марта 2025

Губернатор Кухарук дал прогноз о масштабах предстоящего паводка в ХМАО

Власти ХМАО подготовили 78 пунктов временного размещения к сезону паводков
© Служба новостей «URA.RU»
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В зоне подтопления находится 47 населенных пунктов
В зоне подтопления находится 47 населенных пунктов Фото:

Власти Югры готовятся к сезону паводков и пожаров. В зоне подтопления находится 47 населенных пунктов, где проживает более 4000 человек, для реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлено 78 пунктов временного размещения, написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«В зоне возможного подтопления находится 47 населенных пунктов, где проживают порядка 4 000 человек. Для оперативного реагирования создана группировка сил, задействовано 1 500 единиц техники. В муниципалитетах подготовлено 78 пунктов временного размещения», — написал губернатор.

Власти также готовятся к пожароопасному периоду. Созданы спасательные гарнизоны и подготовлены мобильные и аэромобильные группы. Спасатели с воздуха будут патрулировать маршрут длинной 10 тысяч километров.

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Власти Югры готовятся к сезону паводков и пожаров. В зоне подтопления находится 47 населенных пунктов, где проживает более 4000 человек, для реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлено 78 пунктов временного размещения, написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «В зоне возможного подтопления находится 47 населенных пунктов, где проживают порядка 4 000 человек. Для оперативного реагирования создана группировка сил, задействовано 1 500 единиц техники. В муниципалитетах подготовлено 78 пунктов временного размещения», — написал губернатор. Власти также готовятся к пожароопасному периоду. Созданы спасательные гарнизоны и подготовлены мобильные и аэромобильные группы. Спасатели с воздуха будут патрулировать маршрут длинной 10 тысяч километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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