18 марта 2025

Челябинские коттеджи стоят вдвое дешевле, чем квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе частные дома продаются по 64 тысячи рублей за «квадрат»
В регионе частные дома продаются по 64 тысячи рублей за «квадрат» Фото:

В Челябинской области квадратный метр в частном доме стоит вдвое дешевле, чем в новостройке. В среднем в регионе коттеджи продают по 64 тысячи рублей за квадрат, а в новостройках — по 144 тысячи рублей за квадратный метр, об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».

«В Челябинской области средняя полная цена дома за год увеличилась на 16,5% и составила 6 миллионов рублей. Медианная стоимость квадратного метра в регионе составила 64 тысячи рублей в феврале 2025 года. В то же время цена „квадрата“ в новостройках региона — 144 тысячи рублей, а на вторичном рынке — 85 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

В регионе в преддверии дачного сезона предложение на рынке загородной недвижимости выросло на треть. Как отметили в пресс-службе, в целом по России выбор загородного жилья за год по регионам со столицами-миллионниками увеличился в среднем на 29,9%.

Застройщики из-за повысившегося спроса начинают активно строить коттеджи и таунхаусы, подходящие для постоянного проживания. Это делает формат еще более популярным для покупки, особенно для покупателей, желающих проживать в частном доме на постоянной основе. 

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В Челябинской области квадратный метр в частном доме стоит вдвое дешевле, чем в новостройке. В среднем в регионе коттеджи продают по 64 тысячи рублей за квадрат, а в новостройках — по 144 тысячи рублей за квадратный метр, об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость». «В Челябинской области средняя полная цена дома за год увеличилась на 16,5% и составила 6 миллионов рублей. Медианная стоимость квадратного метра в регионе составила 64 тысячи рублей в феврале 2025 года. В то же время цена „квадрата“ в новостройках региона — 144 тысячи рублей, а на вторичном рынке — 85 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. В регионе в преддверии дачного сезона предложение на рынке загородной недвижимости выросло на треть. Как отметили в пресс-службе, в целом по России выбор загородного жилья за год по регионам со столицами-миллионниками увеличился в среднем на 29,9%. Застройщики из-за повысившегося спроса начинают активно строить коттеджи и таунхаусы, подходящие для постоянного проживания. Это делает формат еще более популярным для покупки, особенно для покупателей, желающих проживать в частном доме на постоянной основе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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