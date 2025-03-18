18 марта 2025

В Пермском крае назначен новый руководитель важного ведомства

Инспекцию Гостехнадзора Перского края возглавил Рамиль Касимов
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальником инспекции с апреля 2019 года был Игорь Морозов
Начальником инспекции с апреля 2019 года был Игорь Морозов Фото:

Исполняющим обязанности руководителя инспекции Гостехнадзора Пермского края стал Рамиль Касимов. Его назначение состоялось 18 марта 2025 года.

«Его предшественником — начальником инспекции с апреля 2019 года был Игорь Морозов. Ранее Рамиль Касимов занимал должность заместителя руководителя инспекции», — сказано в системе СБИС.

Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Морозов стал главой Осы Пермского края. Его кандидатуру поддерживали краевые власти. К исполнению обязанностей он приступил 6 марта 2025 года. 

Инспекция гостехнадзора Пермского края занимается обеспечением должного технического состояния самоходных машин и оборудования предприятий агропромышленного, лесоперерабатывающего, дорожно-строительного комплексов и других отраслей экономики края.

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Исполняющим обязанности руководителя инспекции Гостехнадзора Пермского края стал Рамиль Касимов. Его назначение состоялось 18 марта 2025 года. «Его предшественником — начальником инспекции с апреля 2019 года был Игорь Морозов. Ранее Рамиль Касимов занимал должность заместителя руководителя инспекции», — сказано в системе СБИС. Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Морозов стал главой Осы Пермского края. Его кандидатуру поддерживали краевые власти. К исполнению обязанностей он приступил 6 марта 2025 года.  Инспекция гостехнадзора Пермского края занимается обеспечением должного технического состояния самоходных машин и оборудования предприятий агропромышленного, лесоперерабатывающего, дорожно-строительного комплексов и других отраслей экономики края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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