В Пермском крае назначен новый руководитель важного ведомства

Исполняющим обязанности руководителя инспекции Гостехнадзора Пермского края стал Рамиль Касимов. Его назначение состоялось 18 марта 2025 года.
«Его предшественником — начальником инспекции с апреля 2019 года был Игорь Морозов. Ранее Рамиль Касимов занимал должность заместителя руководителя инспекции», — сказано в системе СБИС.
Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Морозов стал главой Осы Пермского края. Его кандидатуру поддерживали краевые власти. К исполнению обязанностей он приступил 6 марта 2025 года.
Инспекция гостехнадзора Пермского края занимается обеспечением должного технического состояния самоходных машин и оборудования предприятий агропромышленного, лесоперерабатывающего, дорожно-строительного комплексов и других отраслей экономики края.
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