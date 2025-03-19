Кравцов объявил о создании Евразийской ассоциации поддержки русского языка

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Кравцов заявил, что Евразийская ассоциация поддержки русского языка охватит целый ряд стран
Кравцов заявил, что Евразийская ассоциация поддержки русского языка охватит целый ряд стран Фото:

В России создается Евразийская ассоциация поддержки русского языка, которая станет платформой для его продвижения. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Сегодня создание ассоциации русского языка — это очень важный шаг», — сообщил Сергей Кравцов во время круглого стола, посвященного созданию ассоциации. Его слова передает ТАСС. Глава Минпросвещения отметил, что это объединение поможет взаимодействию РФ с дружественными странами Евразии, Латинской Америки, Африки, которые проявляют интерес к изучению русского языка.

Ожидается, что новая организация станет ключевой площадкой для продвижения русской культуры и образовательных инициатив за пределами страны. Представители агентства подчеркнули, что задача ассоциации будет заключаться в поддержке распространения русского языка, традиционных ценностей, реализации образовательных проектов и создании необходимой инфраструктуры для изучения русской культуры. Инициатива по учреждению данной ассоциации исходит от АНО «Евразия».

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В России создается Евразийская ассоциация поддержки русского языка, которая станет платформой для его продвижения. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. «Сегодня создание ассоциации русского языка — это очень важный шаг», — сообщил Сергей Кравцов во время круглого стола, посвященного созданию ассоциации. Его слова передает ТАСС. Глава Минпросвещения отметил, что это объединение поможет взаимодействию РФ с дружественными странами Евразии, Латинской Америки, Африки, которые проявляют интерес к изучению русского языка. Ожидается, что новая организация станет ключевой площадкой для продвижения русской культуры и образовательных инициатив за пределами страны. Представители агентства подчеркнули, что задача ассоциации будет заключаться в поддержке распространения русского языка, традиционных ценностей, реализации образовательных проектов и создании необходимой инфраструктуры для изучения русской культуры. Инициатива по учреждению данной ассоциации исходит от АНО «Евразия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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