Пожар в концертно-театральном зале начался днем 19 марта
Днем 19 марта в центре Тюмени загорелся концертно-театральный зал «Золотые ворота Сибири». Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.
«Пожар начался днем 19 марта. К месту ЧП быстро приехали спецмашины сотрудников МЧС. Занимаются тушением огня», — рассказали агентству очевидцы ЧП.
По их словам, центр города заволокло дымом. Спасатели продолжают работать над ликвидацией возгорания. Комментарий пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области ожидается.
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