18 марта 2025

В Тюмени загорелся КТЗ «Золотые ворота Сибири». Видео

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Пожар в концертно-театральном зале начался днем 19 марта
Пожар в концертно-театральном зале начался днем 19 марта Фото:

Днем 19 марта в центре Тюмени загорелся концертно-театральный зал «Золотые ворота Сибири». Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.

«Пожар начался днем 19 марта. К месту ЧП быстро приехали спецмашины сотрудников МЧС. Занимаются тушением огня», — рассказали агентству очевидцы ЧП.

По их словам, центр города заволокло дымом. Спасатели продолжают работать над ликвидацией возгорания. Комментарий пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области ожидается.

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Днем 19 марта в центре Тюмени загорелся концертно-театральный зал «Золотые ворота Сибири». Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «Пожар начался днем 19 марта. К месту ЧП быстро приехали спецмашины сотрудников МЧС. Занимаются тушением огня», — рассказали агентству очевидцы ЧП. По их словам, центр города заволокло дымом. Спасатели продолжают работать над ликвидацией возгорания. Комментарий пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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