18 марта 2025

Власти ХМАО определились с программой празднования юбилея Победы

В ХМАО к юбилею Победы пройдет более 700 акций
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотни акций и мероприятий пройдут в Югре к юбилею Победы
Сотни акций и мероприятий пройдут в Югре к юбилею Победы Фото:

В Югре к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет более 700 мероприятий. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«На оргкомитете по подготовке и проведению в Югре мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, обсудили основные форматы празднования. Комплексный план мероприятий включает в себя более 700 событий», — написал губернатор.

К 9 мая в Югре пройдут сотни мероприятий и акций. Отдельное внимание власти уделят поддержке ветеранов. В округе в настоящий момент проживают 538 участника Великой Отечественной войны и 18 376 «детей войны». Для них действуют 15 мер соцподдержки, девять из которых — региональные. Ветераны и «дети войны» к празднику также получат денежные выплаты и юбилейные медали.

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В Югре к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет более 700 мероприятий. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «На оргкомитете по подготовке и проведению в Югре мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, обсудили основные форматы празднования. Комплексный план мероприятий включает в себя более 700 событий», — написал губернатор. К 9 мая в Югре пройдут сотни мероприятий и акций. Отдельное внимание власти уделят поддержке ветеранов. В округе в настоящий момент проживают 538 участника Великой Отечественной войны и 18 376 «детей войны». Для них действуют 15 мер соцподдержки, девять из которых — региональные. Ветераны и «дети войны» к празднику также получат денежные выплаты и юбилейные медали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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