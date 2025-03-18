Власти ХМАО определились с программой празднования юбилея Победы

В Югре к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет более 700 мероприятий. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«На оргкомитете по подготовке и проведению в Югре мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, обсудили основные форматы празднования. Комплексный план мероприятий включает в себя более 700 событий», — написал губернатор.
К 9 мая в Югре пройдут сотни мероприятий и акций. Отдельное внимание власти уделят поддержке ветеранов. В округе в настоящий момент проживают 538 участника Великой Отечественной войны и 18 376 «детей войны». Для них действуют 15 мер соцподдержки, девять из которых — региональные. Ветераны и «дети войны» к празднику также получат денежные выплаты и юбилейные медали.
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