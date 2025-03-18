Свердловчанин пришел на разборки в гимназию и умер

19 марта 2025 в 13:03 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Каменске-Уральском Фото: Анна Майорова © URA.RU В гимназии Каменска-Уральского (Свердловская область) внезапно умер отец одного из учеников. Предположительно, мужчина пришел на разборки с учителем, сказал источник URA.RU. «35-летний мужчина пришел поговорить с одним из учителей. Он считает, что его ребенка обижают, а педагог ничего не делает. По предварительным данным, мужчине стало плохо, он упал и ударился головой», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В гимназии Каменска-Уральского (Свердловская область) внезапно умер отец одного из учеников. Предположительно, мужчина пришел на разборки с учителем, сказал источник URA.RU. «35-летний мужчина пришел поговорить с одним из учителей. Он считает, что его ребенка обижают, а педагог ничего не делает. По предварительным данным, мужчине стало плохо, он упал и ударился головой», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.