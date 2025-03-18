18 марта 2025

Свердловчанин пришел на разборки в гимназию и умер

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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, начальная школа, образование, уроки, лицей
Инцидент произошел в Каменске-Уральском Фото:

В гимназии Каменска-Уральского (Свердловская область) внезапно умер отец одного из учеников. Предположительно, мужчина пришел на разборки с учителем, сказал источник URA.RU.

«35-летний мужчина пришел поговорить с одним из учителей. Он считает, что его ребенка обижают, а педагог ничего не делает. По предварительным данным, мужчине стало плохо, он упал и ударился головой», — сказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В гимназии Каменска-Уральского (Свердловская область) внезапно умер отец одного из учеников. Предположительно, мужчина пришел на разборки с учителем, сказал источник URA.RU. «35-летний мужчина пришел поговорить с одним из учителей. Он считает, что его ребенка обижают, а педагог ничего не делает. По предварительным данным, мужчине стало плохо, он упал и ударился головой», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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