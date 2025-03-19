Дрон ВСУ атаковал больницу в Курской области

Дрон ВСУ ударил по Хомутовской центральной районной больнице в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что погибших и раненых в результате атаки нет. Было повреждено здание больницы — посечен фасад и остекления первых двух этажей. Хинштейн призвал жителей не возвращаться в приграничье, пока там не будет полностью безопасно.
Ранее стало известно, что в результате атаки украинских БПЛА в Суджанском районе Курской области пострадали четверо мирных жителей. Об этом пишет MK.RU.
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