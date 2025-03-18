В ближайший месяц в концертном зале «Золотые ворота Сибири», в котором 19 марта произошел пожар, должны пройти три крупных мероприятия. Это следует из данных сайта по продаже билетов. Однако состоятся ли они, в администрации КТЗ комментировать отказались.
«КТЗ „Золотые ворота Сибири“. Афиша мероприятий: 29 марта — концерт Sati Ethnica, 5 апреля — концерт Султана Лагучева, 29 апреля — премия за достижения в сфере шоу-бизнеса и коммерческого искусства Stock Club», — гласит афиша на сайте.
Состоятся ли эти мероприятия после произошедшего 19 марта пожара, узнать не удалось. В концертном зале журналисту URA.RU заявили, что никакие комментарии СМИ пока не дают.
Как ранее писало агентство, пожар произошел в одном из кабинетов «Золотых ворот Сибири». По словам сотрудников, в здании в этот момент не было посетителей — только персонал.
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