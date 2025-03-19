Reuters: США приостановили контрразведывательные операции в отношении РФ

Спецслужбы США приостановили скоординированные контрразведывательные операции против России в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщили бывшие сотрудники американских служб безопасности.
«Несколько агентств национальной безопасности США прекратили работу над скоординированными усилиями ... , ослабив давление на Москву, поскольку администрация [президента США Дональда] Трампа подталкивает Россию к прекращению конфликта на Украине», — пишет Reuters. Издание ссылается на свои источники.
По информации агентства, в связи с инициативой экс-президента США Джо Байдена были созданы рабочие группы, задачей которых стало отслеживание гибридных операций, которые, по утверждению западных стран, осуществляются Россией. Эти операции включают в себя диверсии, распространение дезинформации и кибератаки. В состав рабочих групп вошли представители не менее семи американских ведомств, которые сотрудничали с европейскими союзниками Вашингтона для предотвращения реализации предполагаемых угроз против США и стран Европы.
Однако после вступления в должность президента Трампа значительная часть инициатив была заморожена. Контакты с европейскими коллегами перестали быть регулярными. Также было отмечено, что Совет национальной безопасности прекратил свою роль в координации действий между различными агентствами, включая Федеральное бюро расследований, Министерство внутренней безопасности и Государственный департамент. Источники издания не смогли подтвердить, будет ли возобновлена работа межведомственных рабочих групп.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Reuters, комментируя эту ситуацию, заявил, что администрация Трампа стремиться избавиться от всего, что является неэффективным, коррумпированным и абсурдным. По словам представителя Кремля, такой подход является понятным. Песков также отверг обвинения Запада в адрес России о якобы подготовке диверсионных акций против Штатов и Европы. Он охарактеризовал эти утверждения как «пустые и эфемерные», подчеркнув отсутствие каких-либо доказательств в поддержку этих заявлений.
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