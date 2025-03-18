Кухарук раскрыл положительный эффект западных санкций для нефтяной отрасли ХМАО

Введение западных санкций ускорило внедрение российских разработок в нефтяной отрасли ХМАО. Об этом заявил губернатор Югры Руслан Кухарук во время пленарного заседания на форуме «Нефтяная столица», который проходит в Сургуте, передает корреспондент URA.RU.
«Сохранение объемов добычи как на территории Югры, так и в целом в России, невозможно без высокой науки и разработок молодых ученых, инженеров, которые собрались на этом форуме. Им удается найти конкурентоспособные и уникальные решения для развития ТЭК. Многие зарубежные нефтяные компании приезжают к нам, чтобы познакомиться с нашими технологиями, инновационными научными решениями, перенять опыт и внедрить в отрасль своей страны. По сути, санкционное давление сыграло обратную роль. Это, наверное, тот самый позитивный эффект, который мы сегодня видим от санкций», — отметил глава региона.
Он также напомнил, что доля югорской нефти на внутрироссийском рынке добычи составляет порядка 40 %, на мировой арене — практически 5%. «Наша не столько возможность, сколько обязанность сделать все для того, чтобы этот уровень был на том же показателе и даже выше», — подчеркнул Кухарук.
Ранее URA.RU сообщало, что нефтяники ХМАО преодолели исторический рубеж по добыче «черного золота». В регионе в этом году добыта 13-миллиардная тонны нефти.
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