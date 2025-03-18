В Щучьем (Курганская область) два высокопоставленных сотрудника полиции два дня не появляются на работе. Источники из числа местных жителей сообщают URA.RU, что в здании полиции видели людей в форме сотрудников силового ведомства.
«Начальник отдела полиции в городе Щучье Дмитрий Порядин и замначальника отделения полиции „Сафакулевское“ Василий Кобзарь два дня не появляются на рабочем месте. Говорят, что перед тем, как они пропали в здании полиции видели сотрудников в форме одного из ведомств», — передают инсайдеры.
URA.RU обратилось в силовое ведомство за подтверждением сведений. Но там уточнили, что информацию не комментируют. В пресс-службу УМВД России по Курганской области направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.
Чем известны Дмитрий Порядин и Василий Кобзарь в открытых данных найти не удалось. Межмуниципальный отдел МВД России «Щучанский» занимается приемом и регистрацией заявлений о преступлениях и правонарушениях, а также проводит профилактические мероприятия и правовое информирование. В его составе могут быть подразделения, такие как патрульно-постовая служба и уголовный розыск. Отделение полиции «Сафакулевское» работает с участковыми уполномоченными, обеспечивает безопасность и взаимодействует с местными органами власти.
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