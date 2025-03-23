23 марта 2025

Свердловский сторож отсудил у Минобороны 5 млн за то, что не работал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фрэнсис Гэри Пауэрс-мл. в деревне Чудова и посёлке Косулино Свердловской области, воинская часть 62890 косулино
Охранник посчитал свое увольнение из в/ч незаконным и подал иск (архивное фото) Фото:

Сторож одной из воинских частей, расположенных в Верхней Пышме (Свердловская область), подал иск к Минобороны и командиру войсковой части о незаконном, на его взгляд, увольнении и взыскании компенсации за вынужденный прогул. Суд постановил выплатить мужчине почти пять млн рублей. О том, как охранник «проморгал диверсанта» и доказывал свою невиновность, — в материале URA.RU.

В части мужчина благополучно проработал четыре года, но весной 2024-го получил выговор. Ему поставили в вину, что он недобросовестно осмотрел машину, в которой на территорию в/ч пробрался условный диверсант.

ФСБ, учения. Челябинск
По мнению начальства в/ч, сторож не заметил «вооруженного диверсанта»
Фото:

«Через КПП с целью проверки были направлены учебный диверсант, у которого под курткой был жилет с двумя имитирующими коктейлями Молотова с легендой, что он пришел взять отношение для перевода в воинскую часть, а также автомобиль „ГАЗель“ с имитирующим устройством. В ходе проникновения в войсковую часть указанные взрывные устройства найдены не были… С задачей о задержании диверсанта заминированной машины сторож не справился, техническими средствами досмотра машин и людей (зеркалом и металлодетектором) вообще не пользовался», — такое заявление от замкомандира есть в судебных материалах. Они имеются в распоряжении агентства.

Судя по материалам, спустя несколько дней, по мнению командования, сторож вновь не прошел проверку. По рапорту одного из сотрудников, он пропускал машины на территорию части не в соответствии с должностной инструкцией — выборочно и без досмотра. Сам сторож заявил, что не применял смотровое устройство из-за его неисправности, а в остальном выполнял свои обязанности хорошо. Тем не менее ему влепили второе дисциплинарное взыскание и указали на дверь. Мужчину уволили, и он пошел в суд.

Приговор Александру Наумову. Екатеринбург
Минобороны обязали выплатить работнику крупную сумму
Фото:

Там изучили все материалы и пришли к выводу, что вина сотрудника не доказана, и, стало быть, увольнение незаконно. «Суд приходит к выводу о необходимости восстановления истца на работе в должности сторожа сторожевой охраны войсковой части… Принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула… Истец перенес нравственные страдания, связанные с пренебрежительным отношением ответчика к его трудовым правам», — говорится в документах.

В итоге требования сторожа частично удовлетворили. Его восстановили в должности, приказы командира о дисциплинарных взысканиях признали незаконными. Судья постановила взыскать с Минобороны в лице свердловской войсковой части компенсацию за вынужденный прогул. За 271 день простоя ему должны заплатить более 4,7 млн рублей. Также военные должны выплатить сторожу компенсацию морального вреда (50 тысяч) и прочие более скромные суммы.

Сам истец отказался комментировать ситуацию. «Считаю ли я сумму справедливой? Глупый вопрос. Это нормальная сумма, компенсация за моральный ущерб и вынужденный прогул. А вы бы отказались [от такой суммы]?» — заявил агентству мужчина. При этом источник, близкий к военным кругам, сообщил, что командование части намерено оспорить решение Верхнепышминского суда в областном.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сторож одной из воинских частей, расположенных в Верхней Пышме (Свердловская область), подал иск к Минобороны и командиру войсковой части о незаконном, на его взгляд, увольнении и взыскании компенсации за вынужденный прогул. Суд постановил выплатить мужчине почти пять млн рублей. О том, как охранник «проморгал диверсанта» и доказывал свою невиновность, — в материале URA.RU. В части мужчина благополучно проработал четыре года, но весной 2024-го получил выговор. Ему поставили в вину, что он недобросовестно осмотрел машину, в которой на территорию в/ч пробрался условный диверсант. «Через КПП с целью проверки были направлены учебный диверсант, у которого под курткой был жилет с двумя имитирующими коктейлями Молотова с легендой, что он пришел взять отношение для перевода в воинскую часть, а также автомобиль „ГАЗель“ с имитирующим устройством. В ходе проникновения в войсковую часть указанные взрывные устройства найдены не были… С задачей о задержании диверсанта заминированной машины сторож не справился, техническими средствами досмотра машин и людей (зеркалом и металлодетектором) вообще не пользовался», — такое заявление от замкомандира есть в судебных материалах. Они имеются в распоряжении агентства. Судя по материалам, спустя несколько дней, по мнению командования, сторож вновь не прошел проверку. По рапорту одного из сотрудников, он пропускал машины на территорию части не в соответствии с должностной инструкцией — выборочно и без досмотра. Сам сторож заявил, что не применял смотровое устройство из-за его неисправности, а в остальном выполнял свои обязанности хорошо. Тем не менее ему влепили второе дисциплинарное взыскание и указали на дверь. Мужчину уволили, и он пошел в суд. Там изучили все материалы и пришли к выводу, что вина сотрудника не доказана, и, стало быть, увольнение незаконно. «Суд приходит к выводу о необходимости восстановления истца на работе в должности сторожа сторожевой охраны войсковой части… Принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула… Истец перенес нравственные страдания, связанные с пренебрежительным отношением ответчика к его трудовым правам», — говорится в документах. В итоге требования сторожа частично удовлетворили. Его восстановили в должности, приказы командира о дисциплинарных взысканиях признали незаконными. Судья постановила взыскать с Минобороны в лице свердловской войсковой части компенсацию за вынужденный прогул. За 271 день простоя ему должны заплатить более 4,7 млн рублей. Также военные должны выплатить сторожу компенсацию морального вреда (50 тысяч) и прочие более скромные суммы. Сам истец отказался комментировать ситуацию. «Считаю ли я сумму справедливой? Глупый вопрос. Это нормальная сумма, компенсация за моральный ущерб и вынужденный прогул. А вы бы отказались [от такой суммы]?» — заявил агентству мужчина. При этом источник, близкий к военным кругам, сообщил, что командование части намерено оспорить решение Верхнепышминского суда в областном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...