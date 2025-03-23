Свердловский сторож отсудил у Минобороны 5 млн за то, что не работал

24 марта 2025 в 08:11 Размер текста - 17 +

Охранник посчитал свое увольнение из в/ч незаконным и подал иск (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сторож одной из воинских частей, расположенных в Верхней Пышме (Свердловская область), подал иск к Минобороны и командиру войсковой части о незаконном, на его взгляд, увольнении и взыскании компенсации за вынужденный прогул. Суд постановил выплатить мужчине почти пять млн рублей. О том, как охранник «проморгал диверсанта» и доказывал свою невиновность, — в материале URA.RU. В части мужчина благополучно проработал четыре года, но весной 2024-го получил выговор. Ему поставили в вину, что он недобросовестно осмотрел машину, в которой на территорию в/ч пробрался условный диверсант. По мнению начальства в/ч, сторож не заметил «вооруженного диверсанта» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Через КПП с целью проверки были направлены учебный диверсант, у которого под курткой был жилет с двумя имитирующими коктейлями Молотова с легендой, что он пришел взять отношение для перевода в воинскую часть, а также автомобиль „ГАЗель“ с имитирующим устройством. В ходе проникновения в войсковую часть указанные взрывные устройства найдены не были… С задачей о задержании диверсанта заминированной машины сторож не справился, техническими средствами досмотра машин и людей (зеркалом и металлодетектором) вообще не пользовался», — такое заявление от замкомандира есть в судебных материалах. Они имеются в распоряжении агентства. Судя по материалам, спустя несколько дней, по мнению командования, сторож вновь не прошел проверку. По рапорту одного из сотрудников, он пропускал машины на территорию части не в соответствии с должностной инструкцией — выборочно и без досмотра. Сам сторож заявил, что не применял смотровое устройство из-за его неисправности, а в остальном выполнял свои обязанности хорошо. Тем не менее ему влепили второе дисциплинарное взыскание и указали на дверь. Мужчину уволили, и он пошел в суд. Минобороны обязали выплатить работнику крупную сумму Фото: Илья Московец © URA.RU Там изучили все материалы и пришли к выводу, что вина сотрудника не доказана, и, стало быть, увольнение незаконно. «Суд приходит к выводу о необходимости восстановления истца на работе в должности сторожа сторожевой охраны войсковой части… Принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула… Истец перенес нравственные страдания, связанные с пренебрежительным отношением ответчика к его трудовым правам», — говорится в документах. В итоге требования сторожа частично удовлетворили. Его восстановили в должности, приказы командира о дисциплинарных взысканиях признали незаконными. Судья постановила взыскать с Минобороны в лице свердловской войсковой части компенсацию за вынужденный прогул. За 271 день простоя ему должны заплатить более 4,7 млн рублей. Также военные должны выплатить сторожу компенсацию морального вреда (50 тысяч) и прочие более скромные суммы. Сам истец отказался комментировать ситуацию. «Считаю ли я сумму справедливой? Глупый вопрос. Это нормальная сумма, компенсация за моральный ущерб и вынужденный прогул. А вы бы отказались [от такой суммы]?» — заявил агентству мужчина. При этом источник, близкий к военным кругам, сообщил, что командование части намерено оспорить решение Верхнепышминского суда в областном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сторож одной из воинских частей, расположенных в Верхней Пышме (Свердловская область), подал иск к Минобороны и командиру войсковой части о незаконном, на его взгляд, увольнении и взыскании компенсации за вынужденный прогул. Суд постановил выплатить мужчине почти пять млн рублей. О том, как охранник «проморгал диверсанта» и доказывал свою невиновность, — в материале URA.RU. В части мужчина благополучно проработал четыре года, но весной 2024-го получил выговор. Ему поставили в вину, что он недобросовестно осмотрел машину, в которой на территорию в/ч пробрался условный диверсант. «Через КПП с целью проверки были направлены учебный диверсант, у которого под курткой был жилет с двумя имитирующими коктейлями Молотова с легендой, что он пришел взять отношение для перевода в воинскую часть, а также автомобиль „ГАЗель“ с имитирующим устройством. В ходе проникновения в войсковую часть указанные взрывные устройства найдены не были… С задачей о задержании диверсанта заминированной машины сторож не справился, техническими средствами досмотра машин и людей (зеркалом и металлодетектором) вообще не пользовался», — такое заявление от замкомандира есть в судебных материалах. Они имеются в распоряжении агентства. Судя по материалам, спустя несколько дней, по мнению командования, сторож вновь не прошел проверку. По рапорту одного из сотрудников, он пропускал машины на территорию части не в соответствии с должностной инструкцией — выборочно и без досмотра. Сам сторож заявил, что не применял смотровое устройство из-за его неисправности, а в остальном выполнял свои обязанности хорошо. Тем не менее ему влепили второе дисциплинарное взыскание и указали на дверь. Мужчину уволили, и он пошел в суд. Там изучили все материалы и пришли к выводу, что вина сотрудника не доказана, и, стало быть, увольнение незаконно. «Суд приходит к выводу о необходимости восстановления истца на работе в должности сторожа сторожевой охраны войсковой части… Принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула… Истец перенес нравственные страдания, связанные с пренебрежительным отношением ответчика к его трудовым правам», — говорится в документах. В итоге требования сторожа частично удовлетворили. Его восстановили в должности, приказы командира о дисциплинарных взысканиях признали незаконными. Судья постановила взыскать с Минобороны в лице свердловской войсковой части компенсацию за вынужденный прогул. За 271 день простоя ему должны заплатить более 4,7 млн рублей. Также военные должны выплатить сторожу компенсацию морального вреда (50 тысяч) и прочие более скромные суммы. Сам истец отказался комментировать ситуацию. «Считаю ли я сумму справедливой? Глупый вопрос. Это нормальная сумма, компенсация за моральный ущерб и вынужденный прогул. А вы бы отказались [от такой суммы]?» — заявил агентству мужчина. При этом источник, близкий к военным кругам, сообщил, что командование части намерено оспорить решение Верхнепышминского суда в областном.