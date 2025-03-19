В Шереметьево обнаружили пять ведер с наркотическим порошком

Шереметьевская таможня пресекла контрабанду 50 кг наркотиков из Турции
© Служба новостей «URA.RU»
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В московском аэропорту таможенники изъяли 50 килограмм наркотического порошка (архивное фото)
В московском аэропорту таможенники изъяли 50 килограмм наркотического порошка (архивное фото) Фото:

Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили пять ведер с 50 килограммами наркотического вещества — тетрагидроканнабинола, в товарной партии, прибывшей из Стамбула. Об этом URA.RU сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

«Сотрудники Шереметьевской таможни выявили 50 кг тетрагидроканнабинола <...> В ходе таможенного контроля инспекторы обнаружили пять ведер с белым порошком», — следует из релиза ФТС, документ есть в распоряжении URA.RU. Этот порошок был заявлен как экстракт каннабидиола без запрещенных компонентов. Однако проведенная экспертиза обнаружила, что вещество является наркотическим средством каннабисной группы.

В рамках дальнейшего расследования был задержан 47-летний россиянин, гендиректор компании, которая занималась производством и распространением наркотических пищевых добавок через маркетплейсы по всей России. На московской квартире подозреваемого и на производственном складе также были найдены запрещенные вещества. По словам задержанного, он был уверен в легальности распространяемого им товара. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. 

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Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили пять ведер с 50 килограммами наркотического вещества — тетрагидроканнабинола, в товарной партии, прибывшей из Стамбула. Об этом URA.RU сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). «Сотрудники Шереметьевской таможни выявили 50 кг тетрагидроканнабинола <...> В ходе таможенного контроля инспекторы обнаружили пять ведер с белым порошком», — следует из релиза ФТС, документ есть в распоряжении URA.RU. Этот порошок был заявлен как экстракт каннабидиола без запрещенных компонентов. Однако проведенная экспертиза обнаружила, что вещество является наркотическим средством каннабисной группы. В рамках дальнейшего расследования был задержан 47-летний россиянин, гендиректор компании, которая занималась производством и распространением наркотических пищевых добавок через маркетплейсы по всей России. На московской квартире подозреваемого и на производственном складе также были найдены запрещенные вещества. По словам задержанного, он был уверен в легальности распространяемого им товара. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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