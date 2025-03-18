18 марта 2025

Прекратили дело уральского экс-участкового, раскрывшего тайну могилы с 3 трупами

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, золотко юрий, золотко кристина
Но у Юрия Золотко осталось еще одно уголовное дело Фото:
новость из сюжета
Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела

Суд прекратил одно из двух уголовных дел бывшего участкового из Шали (Свердловская область) Юрия Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами. Об этом URA.RU сообщила его супруга Кристина.

«Сегодня была апелляция. Дело прекратили по реабилитирующему основанию», — сказала Золотко.

Эпизод, после которого Золотко попал под суд, произошел в 2022 году. Александр Неугодников заявил, что экс-полицейский якобы жестоко избил его. По версии Юрия, все было иначе. Пьяный Неугодников перегородил ему дорогу и стал оскорблять. Юрий сделал замечание и попытался обойти мужчину, но тот схватил его за одежду и стал замахиваться. Юрию пришлось ударить Александра, чтобы освободиться. Затем Золотко ушел домой, где доложил о случившемся руководству.

Тогда дело о нападении на полицейского не возбудили. А вот Юрию вменили ч. 1 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Дебошира якобы убедили написать заявление на Золотко. «В суде Неугодников продолжал лгать и оговаривать моего мужа», — добавила Кристина.

Во втором деле Золотко — четыре потерпевших. Бывшие зеки тоже обвинили его в избиении. Они говорят, что это произошло, когда Юрий служил в правоохранительных органах. Сам он вину отрицает и считает, что его оговаривают.

В конце 2023 года Золотко публично обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве трупов в могиле. Следователи, проведя проверку в ОВД, подтверждений словам экс-участкового не нашли. После этого Юрий стал фигурантом двух уголовных дел. Все об истории неуступчивого силовика — в этом сюжете URA.RU.

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Суд прекратил одно из двух уголовных дел бывшего участкового из Шали (Свердловская область) Юрия Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами. Об этом URA.RU сообщила его супруга Кристина. «Сегодня была апелляция. Дело прекратили по реабилитирующему основанию», — сказала Золотко. Эпизод, после которого Золотко попал под суд, произошел в 2022 году. Александр Неугодников заявил, что экс-полицейский якобы жестоко избил его. По версии Юрия, все было иначе. Пьяный Неугодников перегородил ему дорогу и стал оскорблять. Юрий сделал замечание и попытался обойти мужчину, но тот схватил его за одежду и стал замахиваться. Юрию пришлось ударить Александра, чтобы освободиться. Затем Золотко ушел домой, где доложил о случившемся руководству. Тогда дело о нападении на полицейского не возбудили. А вот Юрию вменили ч. 1 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Дебошира якобы убедили написать заявление на Золотко. «В суде Неугодников продолжал лгать и оговаривать моего мужа», — добавила Кристина. Во втором деле Золотко — четыре потерпевших. Бывшие зеки тоже обвинили его в избиении. Они говорят, что это произошло, когда Юрий служил в правоохранительных органах. Сам он вину отрицает и считает, что его оговаривают. В конце 2023 года Золотко публично обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве трупов в могиле. Следователи, проведя проверку в ОВД, подтверждений словам экс-участкового не нашли. После этого Юрий стал фигурантом двух уголовных дел. Все об истории неуступчивого силовика — в этом сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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