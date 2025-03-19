Минспорта оперативно откликнулось на инициативу Путина о матчах НХЛ И КХЛ

Минспорта РФ ведет работу по организации матчей между игроками НХЛ и КХЛ
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Дегтярев заявил о том, что Минспорта начало готовить матчи КХЛ и НХЛ
Дегтярев заявил о том, что Минспорта начало готовить матчи КХЛ и НХЛ Фото:

Министерство спорта РФ активизировало подготовку к проведению хоккейных матчей между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом заявил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России, Михаил Дегтярев. 

«Это отличная идея, мы уже начали прорабатывать матчи между игроками КХЛ и НХЛ», — сообщил Михаил Дегтярев, его слова передает ТАСС. Он отметил, что точную дату пока назвать сложно, но Минспорта будет вести работу над открытием соревнований.

Клубы КХЛ и НХЛ встречались трижды. В 2008 году «Металлург» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:4, в 2010 СКА обыграл «Каролину» со счетом 5:3, и в этом же году «Динамо» уступило «Финиксу» со счетом 1:3. Оба последних матча проводились на российских аренах.

Ранее Дегтярев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за идею провести матч между НХЛ и КХЛ. Путин внес это предложение во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом 18 марта, и коллега поддержал его.

НХЛ — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. КХЛ — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Евразии.

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Министерство спорта РФ активизировало подготовку к проведению хоккейных матчей между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом заявил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России, Михаил Дегтярев.  «Это отличная идея, мы уже начали прорабатывать матчи между игроками КХЛ и НХЛ», — сообщил Михаил Дегтярев, его слова передает ТАСС. Он отметил, что точную дату пока назвать сложно, но Минспорта будет вести работу над открытием соревнований. Клубы КХЛ и НХЛ встречались трижды. В 2008 году «Металлург» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:4, в 2010 СКА обыграл «Каролину» со счетом 5:3, и в этом же году «Динамо» уступило «Финиксу» со счетом 1:3. Оба последних матча проводились на российских аренах. Ранее Дегтярев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за идею провести матч между НХЛ и КХЛ. Путин внес это предложение во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом 18 марта, и коллега поддержал его. НХЛ — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. КХЛ — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Евразии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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