Пермского работодателя наказали за выплату крошечной зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Также сотруднику выплатили положенные 60 тысяч рублей
Также сотруднику выплатили положенные 60 тысяч рублей Фото:

Прокуратура Кунгура Пермского края проверила одну из местных агропромышленных компаний. Там вскрылись факты выплаты зарплаты сотруднику ниже минимального размера.

«Руководству компании направили предписание об устранении нарушений. Ответственное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 20 тысяч рублей», — сообщает краевая прокуратура на официальном сайте.

Также прокурор вышел в суд с иском о взыскании накопившейся задолженности по зарплате. Суд требования удовлетворил. Сотруднику выплатили положенные 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырос. С учетом районных коэффициентов 1,15 и 1,2 в Пермском крае МРОТ составил 25 806 и 26 928 рублей соответственно.

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Прокуратура Кунгура Пермского края проверила одну из местных агропромышленных компаний. Там вскрылись факты выплаты зарплаты сотруднику ниже минимального размера. «Руководству компании направили предписание об устранении нарушений. Ответственное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 20 тысяч рублей», — сообщает краевая прокуратура на официальном сайте. Также прокурор вышел в суд с иском о взыскании накопившейся задолженности по зарплате. Суд требования удовлетворил. Сотруднику выплатили положенные 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырос. С учетом районных коэффициентов 1,15 и 1,2 в Пермском крае МРОТ составил 25 806 и 26 928 рублей соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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