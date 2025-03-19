Пермского работодателя наказали за выплату крошечной зарплаты

Прокуратура Кунгура Пермского края проверила одну из местных агропромышленных компаний. Там вскрылись факты выплаты зарплаты сотруднику ниже минимального размера.
«Руководству компании направили предписание об устранении нарушений. Ответственное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 20 тысяч рублей», — сообщает краевая прокуратура на официальном сайте.
Также прокурор вышел в суд с иском о взыскании накопившейся задолженности по зарплате. Суд требования удовлетворил. Сотруднику выплатили положенные 60 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырос. С учетом районных коэффициентов 1,15 и 1,2 в Пермском крае МРОТ составил 25 806 и 26 928 рублей соответственно.
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