Челябинские геологи заявили о конфликте с экс-депутатом из-за месторождений

23 марта 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Геологи нашли залежи ценной руды, а в результате оказались под уголовным преследованием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семья челябинских геологов Воскресенских подвергается уголовному преследованию из-за отказа передать доли в горнодобывающей компании структурам, связанным с экс-депутатом Госдумы, миллиардером Сергеем Вайнштейном и его компаньоном Равилем Ахтамьяновым. Об этом в открытом письме СМИ заявила дочь Дмитрия и Тианы Воскресенских Арина. «Предшествовал уголовному преследованию корпоративный конфликт, который разрешался в арбитражном суде, где до сих пор ведется рассмотрение дела. Причина конфликта — мои родители отказались отдать „компаньонам“ свои доли в компании за бесценок. То есть отказались фактически передать весь свой бизнес в руки Вайнштейна и Ахтамьянова», — сообщила Арина Вознесенская. В настоящее время Дмитрий и Тиана Воскресенские находятся под арестом. Дмитрий — под домашним арестом в Магнитогорске, а Тиана заключена под стражу в СИЗО Челябинска. По словам их дочери, бизнес ее родителей, который мог дать России новые месторождения, растоптан. Речь идет о компании «Рудная компания «Аркаим». По словам Арины Воскресенской, ее родители провели исследования и нашли залежи железной руды в Кизильском районе. Однако нужны были средства на разработку месторождения. Как утверждает Арина Воскресенская, деньги они получили от компании Вайнштейна «Строймеханизация» и от Ахтамьянова, после чего уступили тем долю в уставном капитале. Однако после того, как разработка началась, компаньоны потребовали от них отдать оставшиеся доли в компании. По словам Арины Воскресенской, после отказа передать доли в компании и разбирательств в арбитражном суде началось уголовное преследование ее родителей. Возбуждены дела по ч.4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Представители инвестора Сергея Вайнштейна прокомментировали, что супруги Воскресенские в 2019 году получили займ в размере 30 миллионов рублей. В связи с невозвратом суммы долга было направлено заявление в правоохранительные органы и Арбитражный суд Челябинской области для восстановления нарушенных прав. URA.RU направило запрос в региональное управление СК РФ. В пресс-службе ведомства ответили, что «какая-либо информация, касающаяся обстоятельств сообщения, содержащегося в запросе, в настоящее время разглашению не подлежит». Актуальные контакты равиля Ахтамьянова найти не удалось. Редакция готова предоставить ему право на опубликование точки зрения на сложившуюся ситуацию. По данным базы Сбис, ООО «Рудная компания «Аркаим» на 35 процентов принадлежит Тиане Воскресенской, такая же доля принадлежит Равилю Ахтамьянову. Еще 30 находятся в собственности ООО «Рудная компания», учредителем которой является московское ООО «Строймеханизация». 58% в капитале «Строймеханизации» принадлежат племяннице экс-депутата Госдумы Сергея Вайнштейна Валерии. За 2023 год выручка компании превысила 4,2 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья челябинских геологов Воскресенских подвергается уголовному преследованию из-за отказа передать доли в горнодобывающей компании структурам, связанным с экс-депутатом Госдумы, миллиардером Сергеем Вайнштейном и его компаньоном Равилем Ахтамьяновым. Об этом в открытом письме СМИ заявила дочь Дмитрия и Тианы Воскресенских Арина. «Предшествовал уголовному преследованию корпоративный конфликт, который разрешался в арбитражном суде, где до сих пор ведется рассмотрение дела. Причина конфликта — мои родители отказались отдать „компаньонам“ свои доли в компании за бесценок. То есть отказались фактически передать весь свой бизнес в руки Вайнштейна и Ахтамьянова», — сообщила Арина Вознесенская. В настоящее время Дмитрий и Тиана Воскресенские находятся под арестом. Дмитрий — под домашним арестом в Магнитогорске, а Тиана заключена под стражу в СИЗО Челябинска. По словам их дочери, бизнес ее родителей, который мог дать России новые месторождения, растоптан. Речь идет о компании «Рудная компания «Аркаим». По словам Арины Воскресенской, ее родители провели исследования и нашли залежи железной руды в Кизильском районе. Однако нужны были средства на разработку месторождения. Как утверждает Арина Воскресенская, деньги они получили от компании Вайнштейна «Строймеханизация» и от Ахтамьянова, после чего уступили тем долю в уставном капитале. Однако после того, как разработка началась, компаньоны потребовали от них отдать оставшиеся доли в компании. По словам Арины Воскресенской, после отказа передать доли в компании и разбирательств в арбитражном суде началось уголовное преследование ее родителей. Возбуждены дела по ч.4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Представители инвестора Сергея Вайнштейна прокомментировали, что супруги Воскресенские в 2019 году получили займ в размере 30 миллионов рублей. В связи с невозвратом суммы долга было направлено заявление в правоохранительные органы и Арбитражный суд Челябинской области для восстановления нарушенных прав. URA.RU направило запрос в региональное управление СК РФ. В пресс-службе ведомства ответили, что «какая-либо информация, касающаяся обстоятельств сообщения, содержащегося в запросе, в настоящее время разглашению не подлежит». Актуальные контакты равиля Ахтамьянова найти не удалось. Редакция готова предоставить ему право на опубликование точки зрения на сложившуюся ситуацию. По данным базы Сбис, ООО «Рудная компания «Аркаим» на 35 процентов принадлежит Тиане Воскресенской, такая же доля принадлежит Равилю Ахтамьянову. Еще 30 находятся в собственности ООО «Рудная компания», учредителем которой является московское ООО «Строймеханизация». 58% в капитале «Строймеханизации» принадлежат племяннице экс-депутата Госдумы Сергея Вайнштейна Валерии. За 2023 год выручка компании превысила 4,2 млрд рублей.