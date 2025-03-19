Минобороны: российские ПВО сбили летевшие на Украину дроны после приказа Путина

Российские войска сбили семь своих беспилотников после приказа президента РФ Владимира Путина о прекращении ударов по энергетическим объектам Украины. Об этом сообщило Министерство обороны.
«ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК „Панцирь“, один дежурным истребителем ВКС России», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. К моменту получения приказа о прекращении ударов, семь российских ударных беспилотников уже находились в воздухе, направленные на объекты энергетической инфраструктуры Украины в Николаевской области.
Путин и глава США Дональд Трамп созвонились по телефону 18 марта. Президент России согласился на предложение о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал команду ВС РФ.
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