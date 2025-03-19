Личный лифт, колонны, золото: что внутри дорогущих съемных квартир Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге за полмиллиона рублей сдают в аренду четырехкомнатную квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых квартирах мебель и сантехника украшены позолотой
В некоторых квартирах мебель и сантехника украшены позолотой Фото:

В Екатеринбурге самая дорогая съемная квартира стоит полмиллиона рублей в месяц, однако это не единственный объект, который можно снять за сотни тысяч рублей. Чаще всего квартиры оснащены разнообразной техникой, в интерьере есть колонны, а сантехника позолочена. В подборке URA.RU собраны самые впечатляющие варианты. 

Первое место в топе занимает четырехкомнатная квартира. Ее предлагают снять за 500 тысяч рублей в месяц. При этом нужно внести залог в таком же размере, а стоимость ЖКУ составляет 40 тысяч рублей в месяц. Квартира расположена на шестом этаже клубного дома «Тихвинъ». 

В объявлении об объекте написано очень мало
В объявлении об объекте написано очень мало
Фото:

На втором месте — апартаменты в башне «Исеть» с ежемесячным платежом в размере 369,1 тысяч рублей. Кроме этого, необходимо внести залог, равный платежу за один месяц, и оплатить комиссию — 184,5 тысяч рублей. 

В квартире есть гардероб, спальня и кухня-гостиная. Ремонт, судя по данным из объявления, дизайнерский, он выполнен в единой цветовой гамме. Вся необходимая техника уже установлена. 

Пентхаус с колоннами, позолоченными декором, сантехникой и мебелью можно снять за 350 тысяч рублей в месяц. При въезде нужно оплатить залог (350 тысяч рублей) и агентскую комиссию (105 тысяч рублей). Объект занимает 700 квадратных метров и находится на последнем 25 этаже.  

«В квартире выполнeн шикаpный дoрoгoстоящий ремонт высококачественными материалами по дизайн-проекту», — заявляется в объявлении. Там же указано, что мебель частично привезли под заказ из Европы.  

Квартира с личным лифтом доступна для аренды за 350 тысяч рублей в месяц. Общая площадь — 296 квадратных метров, а находится объект на 35 этаже. Арендодатель отмечает, что готов предоставить съем квартиры только на длительный срок — от 11 месяцев и более, а жить с питомцами нельзя. 

«В квартиру вы попадаете на отдельном лифте непосредственно из подземного паркинга. Первый шаг из лифта переносит вас в зал 120 квадратных метров с панорамным видом, объединённый с большой кухней, обеденной зоной и винной комнатой», — говорится в объявлении. И уточняется, что вся техника, мебель изготовлены брендами, которые известны по всему миру. 

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В Екатеринбурге самая дорогая съемная квартира стоит полмиллиона рублей в месяц, однако это не единственный объект, который можно снять за сотни тысяч рублей. Чаще всего квартиры оснащены разнообразной техникой, в интерьере есть колонны, а сантехника позолочена. В подборке URA.RU собраны самые впечатляющие варианты.  Первое место в топе занимает четырехкомнатная квартира. Ее предлагают снять за 500 тысяч рублей в месяц. При этом нужно внести залог в таком же размере, а стоимость ЖКУ составляет 40 тысяч рублей в месяц. Квартира расположена на шестом этаже клубного дома «Тихвинъ».  На втором месте — апартаменты в башне «Исеть» с ежемесячным платежом в размере 369,1 тысяч рублей. Кроме этого, необходимо внести залог, равный платежу за один месяц, и оплатить комиссию — 184,5 тысяч рублей.  В квартире есть гардероб, спальня и кухня-гостиная. Ремонт, судя по данным из объявления, дизайнерский, он выполнен в единой цветовой гамме. Вся необходимая техника уже установлена.  Пентхаус с колоннами, позолоченными декором, сантехникой и мебелью можно снять за 350 тысяч рублей в месяц. При въезде нужно оплатить залог (350 тысяч рублей) и агентскую комиссию (105 тысяч рублей). Объект занимает 700 квадратных метров и находится на последнем 25 этаже.   «В квартире выполнeн шикаpный дoрoгoстоящий ремонт высококачественными материалами по дизайн-проекту», — заявляется в объявлении. Там же указано, что мебель частично привезли под заказ из Европы.   Квартира с личным лифтом доступна для аренды за 350 тысяч рублей в месяц. Общая площадь — 296 квадратных метров, а находится объект на 35 этаже. Арендодатель отмечает, что готов предоставить съем квартиры только на длительный срок — от 11 месяцев и более, а жить с питомцами нельзя.  «В квартиру вы попадаете на отдельном лифте непосредственно из подземного паркинга. Первый шаг из лифта переносит вас в зал 120 квадратных метров с панорамным видом, объединённый с большой кухней, обеденной зоной и винной комнатой», — говорится в объявлении. И уточняется, что вся техника, мебель изготовлены брендами, которые известны по всему миру. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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