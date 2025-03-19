В Екатеринбурге самая дорогая съемная квартира стоит полмиллиона рублей в месяц, однако это не единственный объект, который можно снять за сотни тысяч рублей. Чаще всего квартиры оснащены разнообразной техникой, в интерьере есть колонны, а сантехника позолочена. В подборке URA.RU собраны самые впечатляющие варианты.
Первое место в топе занимает четырехкомнатная квартира. Ее предлагают снять за 500 тысяч рублей в месяц. При этом нужно внести залог в таком же размере, а стоимость ЖКУ составляет 40 тысяч рублей в месяц. Квартира расположена на шестом этаже клубного дома «Тихвинъ».
На втором месте — апартаменты в башне «Исеть» с ежемесячным платежом в размере 369,1 тысяч рублей. Кроме этого, необходимо внести залог, равный платежу за один месяц, и оплатить комиссию — 184,5 тысяч рублей.
В квартире есть гардероб, спальня и кухня-гостиная. Ремонт, судя по данным из объявления, дизайнерский, он выполнен в единой цветовой гамме. Вся необходимая техника уже установлена.
Пентхаус с колоннами, позолоченными декором, сантехникой и мебелью можно снять за 350 тысяч рублей в месяц. При въезде нужно оплатить залог (350 тысяч рублей) и агентскую комиссию (105 тысяч рублей). Объект занимает 700 квадратных метров и находится на последнем 25 этаже.
«В квартире выполнeн шикаpный дoрoгoстоящий ремонт высококачественными материалами по дизайн-проекту», — заявляется в объявлении. Там же указано, что мебель частично привезли под заказ из Европы.
Квартира с личным лифтом доступна для аренды за 350 тысяч рублей в месяц. Общая площадь — 296 квадратных метров, а находится объект на 35 этаже. Арендодатель отмечает, что готов предоставить съем квартиры только на длительный срок — от 11 месяцев и более, а жить с питомцами нельзя.
«В квартиру вы попадаете на отдельном лифте непосредственно из подземного паркинга. Первый шаг из лифта переносит вас в зал 120 квадратных метров с панорамным видом, объединённый с большой кухней, обеденной зоной и винной комнатой», — говорится в объявлении. И уточняется, что вся техника, мебель изготовлены брендами, которые известны по всему миру.
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