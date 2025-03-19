В Минобороны рассказали о последствиях удара Киева по нефтебазе на Кубани

Из-за атаки беспилотника ВСУ на пункт перевалки нефти на Кубани произошла разгерметизация резервуара с сырьем и возник пожар, площадь которого составила 1,7 тысячи квадратных метров. Это произошло после телефонно разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которого было принято решение о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В результате падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 квадратных метров», — сообщили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Пожар привел к временной приостановке работы предприятия. Помимо главного возгорания, был поврежден трубопровод между резервуарами, что могло способствовать распространению огня. Пожарные бригады активно работают над локализацией и устранением последствий инцидента.
Кроме того, Украина осуществила атаку с использованием трех дронов на объект на Кубани уже после того, как президент России Владимир Путин принял решение о временной приостановке ударов по энергетическим объектам по предложению главы США Дональда Трампа. Эту информацию также подтвердили в Минобороны.
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