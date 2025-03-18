18 марта 2025

В ХМАО бизнесмен утаил от государства налоги на 160 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмену грозит уголовная ответственность за сокрытие налогов
Бизнесмену грозит уголовная ответственность за сокрытие налогов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) директор предприятия в сфере утилизации коммунальных отходов утаил от государства налогов на сумму свыше 160 миллионов рублей. Ему грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.

«В ходе следствия установлено, что директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории города Нижневартовска в сфере обработки и утилизации опасных отходов, в период с 2018 по 2020 год уклонился от уплаты налогов. На общую сумму свыше 160 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря следователям ущерб госбюджету был возмещен в полном объеме. Вместе со штрафами сумма превысила 200 миллионов рублей.

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В Нижневартовске (ХМАО) директор предприятия в сфере утилизации коммунальных отходов утаил от государства налогов на сумму свыше 160 миллионов рублей. Ему грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО. «В ходе следствия установлено, что директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории города Нижневартовска в сфере обработки и утилизации опасных отходов, в период с 2018 по 2020 год уклонился от уплаты налогов. На общую сумму свыше 160 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. Благодаря следователям ущерб госбюджету был возмещен в полном объеме. Вместе со штрафами сумма превысила 200 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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