В ХМАО бизнесмен утаил от государства налоги на 160 миллионов рублей

В Нижневартовске (ХМАО) директор предприятия в сфере утилизации коммунальных отходов утаил от государства налогов на сумму свыше 160 миллионов рублей. Ему грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.
«В ходе следствия установлено, что директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории города Нижневартовска в сфере обработки и утилизации опасных отходов, в период с 2018 по 2020 год уклонился от уплаты налогов. На общую сумму свыше 160 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Благодаря следователям ущерб госбюджету был возмещен в полном объеме. Вместе со штрафами сумма превысила 200 миллионов рублей.
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