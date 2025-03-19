В пермской Чердыни Музей истории веры подготовил новую экспозицию

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Музей истории веры открыл второй этаж после реэкспозиции
Музей истории веры открыл второй этаж после реэкспозиции Фото:

Музей истории веры в Чердыни (Пермский край) открывает вторую часть экспозиции «Церковное искусство Северного Прикамья». На втором этаже посетители увидят иконы, ювелирные изделия, богослужебные книги, золотошвейные изделия, а также предметы из коллекции деревянной скульптуры и бронзовой пластики, живописи и фарфора. Вернисаж запланирован на 22 марта.

«Сегодня с утречка настроили свет и все, второй этаж — готов! Приходите смотреть красивую красоту, а официальное открытие уже в эту субботу. Для вдохновения, творческого поиска просмотр экспозиции — обязателен», — объявила в соцсети «ВКонтакте» директор музея Ирина Трофимова.

В музее подчеркивают, что представленные на выставке экспонаты создадут целостное представление о всех видах церковного искусства Перми Великой. Также гости впервые смогут увидеть предметы, которые обычно в церквях скрыты за алтарной преградой.

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Музей истории веры в Чердыни (Пермский край) открывает вторую часть экспозиции «Церковное искусство Северного Прикамья». На втором этаже посетители увидят иконы, ювелирные изделия, богослужебные книги, золотошвейные изделия, а также предметы из коллекции деревянной скульптуры и бронзовой пластики, живописи и фарфора. Вернисаж запланирован на 22 марта. «Сегодня с утречка настроили свет и все, второй этаж — готов! Приходите смотреть красивую красоту, а официальное открытие уже в эту субботу. Для вдохновения, творческого поиска просмотр экспозиции — обязателен», — объявила в соцсети «ВКонтакте» директор музея Ирина Трофимова. В музее подчеркивают, что представленные на выставке экспонаты создадут целостное представление о всех видах церковного искусства Перми Великой. Также гости впервые смогут увидеть предметы, которые обычно в церквях скрыты за алтарной преградой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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