В пермской Чердыни Музей истории веры подготовил новую экспозицию

Музей истории веры в Чердыни (Пермский край) открывает вторую часть экспозиции «Церковное искусство Северного Прикамья». На втором этаже посетители увидят иконы, ювелирные изделия, богослужебные книги, золотошвейные изделия, а также предметы из коллекции деревянной скульптуры и бронзовой пластики, живописи и фарфора. Вернисаж запланирован на 22 марта.
«Сегодня с утречка настроили свет и все, второй этаж — готов! Приходите смотреть красивую красоту, а официальное открытие уже в эту субботу. Для вдохновения, творческого поиска просмотр экспозиции — обязателен», — объявила в соцсети «ВКонтакте» директор музея Ирина Трофимова.
В музее подчеркивают, что представленные на выставке экспонаты создадут целостное представление о всех видах церковного искусства Перми Великой. Также гости впервые смогут увидеть предметы, которые обычно в церквях скрыты за алтарной преградой.
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