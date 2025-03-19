Зеленский анонсировал созвон с Трампом 19 марта

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Зеленский отметил, что Украины победжит в конфликте с Россией
Зеленский отметил, что Украины победжит в конфликте с Россией Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сегодня, 19 марта, состоится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил глава Украины на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом. 

«Сегодня у меня будет звонок с Трампом», — рассказал Зеленский. Он добавил, что в конфликте с Россией Украина добьется победы. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале офиса президента Украины. 

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Сегодня, 19 марта, состоится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил глава Украины на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом.  «Сегодня у меня будет звонок с Трампом», — рассказал Зеленский. Он добавил, что в конфликте с Россией Украина добьется победы. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале офиса президента Украины. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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