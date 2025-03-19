Зеленский анонсировал созвон с Трампом 19 марта

Зеленский отметил, что Украины победжит в конфликте с Россией
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Сегодня, 19 марта, состоится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил глава Украины на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом.
«Сегодня у меня будет звонок с Трампом», — рассказал Зеленский. Он добавил, что в конфликте с Россией Украина добьется победы. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале офиса президента Украины.
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