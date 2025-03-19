«Придется брать кредит»: жители Екатеринбурга возмутились закрытием детсада ради стройки медцентра

Жители Екатеринбурга возмутились строительством инфекционной больницы и медицинского центра, которые планирует возвести УГМК на месте детсада №347. В комментариях в соцсетях они просят «оставить в покое» детсад и заявляют, что возле нового, который должен появиться взамен, будет негде гулять.
«Это коммерческая клиника (платная) — о каких социальных объектах идет речь? Там полечиться от инфекции будет стоить столько, что придется взять кредит», — написала в комментариях под постом неофициального telegram-канала мэрии Александра.
Другая женщина задалась вопросом о сроках строительства нового садика на улице Народной Воли, 19 (сейчас там старый корпус начальной школы гимназии №5). «То есть еще года два мы можем не переживать и водить детей в детский сад по адресу Шейнкмана, 116», — предположила Юлия, возмутившись, что местные жители могут быть против соседства инфекционной больницы.
Еще один комментатор заявил, что рядом якобы «придется строить морг». «Там процесс устроен на выкачку денег, на процесс лечения, а не на результат — выздоровление. Как они будут зарабатывать на угрожающих жизни и опасных для окружающих заболеваниях? Непонятно. Оставили бы садик в покое. От инфекций умирают — морг придется строить рядом», — написал пользователь.
Детский сад на ул. Шейнкмана должны снести только после того, как построят новый — планируется, что произойдет это в конце 2026-го года. Расстояние до ул. Народной Воли, 19 составит около 400 метров. Накануне глава департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова подписала распоряжение о передаче территории, где расположен садик №347, в собственность города.
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