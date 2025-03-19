Песков: Путин обсудил с Трампом прекращение военной помощи Украине

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Песков заявил, что тема украинского конфликта всегда находится в повестке дня
Песков заявил, что тема украинского конфликта всегда находится в повестке дня Фото:
новость из сюжета
Телефонный разговор Путина и Трампа

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 18 марта обсудили тему прекращения военной помощи Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная. Она вчера затрагивалась», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он отметил, что украинский конфликт будет занимать важное место в повестке дня любых контактов. Однако, учитывая чувствительность этой темы, ее публичное обсуждение не планируется.

Трамп и Путин провели второй за год телефонный разговор 18 марта. Лидер двух сверхдержав затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы участники конфликта не атаковали энергетические объекты друг друга. По итогам переговоров, американский лидер назвал Путина «твердым и сильным» человеком, который «серьезно настроен положить» конец украинскому конфликту.

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Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 18 марта обсудили тему прекращения военной помощи Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная. Она вчера затрагивалась», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что украинский конфликт будет занимать важное место в повестке дня любых контактов. Однако, учитывая чувствительность этой темы, ее публичное обсуждение не планируется. Трамп и Путин провели второй за год телефонный разговор 18 марта. Лидер двух сверхдержав затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы участники конфликта не атаковали энергетические объекты друг друга. По итогам переговоров, американский лидер назвал Путина «твердым и сильным» человеком, который «серьезно настроен положить» конец украинскому конфликту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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