Песков: Путин обсудил с Трампом прекращение военной помощи Украине

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 18 марта обсудили тему прекращения военной помощи Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная. Она вчера затрагивалась», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он отметил, что украинский конфликт будет занимать важное место в повестке дня любых контактов. Однако, учитывая чувствительность этой темы, ее публичное обсуждение не планируется.
Трамп и Путин провели второй за год телефонный разговор 18 марта. Лидер двух сверхдержав затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы участники конфликта не атаковали энергетические объекты друг друга. По итогам переговоров, американский лидер назвал Путина «твердым и сильным» человеком, который «серьезно настроен положить» конец украинскому конфликту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.