Трамп рассказал о тайных переговорах с Путиным

Телефонному разговору с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта, предшествовали другие, которые не афишировались. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Начало действительно произошло три или четыре недели назад. Знаете, я говорил с Путиным — это не просто звонок, с которого все началось. У нас были и другие звонки», — рассказал Трамп в интервью Washington Examiner.
Трамп подчеркнул, что информация о разговорах с Путиным ранее не обнародовалась. Кроме того, он не указал конкретную дату проведения этих переговоров.
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