Трамп рассказал о тайных переговорах с Путиным

Трамп: телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы
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Трамп отметил, что ранее информация о дополнительных разговорах с Путиным не оглашалась
Трамп отметил, что ранее информация о дополнительных разговорах с Путиным не оглашалась Фото:

Телефонному разговору с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта, предшествовали другие, которые не афишировались. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. 

«Начало действительно произошло три или четыре недели назад. Знаете, я говорил с Путиным — это не просто звонок, с которого все началось. У нас были и другие звонки», — рассказал Трамп в интервью Washington Examiner

Трамп подчеркнул, что информация о разговорах с Путиным ранее не обнародовалась. Кроме того, он не указал конкретную дату проведения этих переговоров.

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Телефонному разговору с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта, предшествовали другие, которые не афишировались. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.  «Начало действительно произошло три или четыре недели назад. Знаете, я говорил с Путиным — это не просто звонок, с которого все началось. У нас были и другие звонки», — рассказал Трамп в интервью Washington Examiner.  Трамп подчеркнул, что информация о разговорах с Путиным ранее не обнародовалась. Кроме того, он не указал конкретную дату проведения этих переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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