Паводок докатился до курганской «Рублевки»: в одном из пунктов начали экстренно откачивать воду

В курганской деревне из-за половодья начали откачку воды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кетовском округе начали откачивать воду (архивное фото)
В Кетовском округе начали откачивать воду (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Наводнение-2025 в Курганской области

В деревне Белый Яр Курганской области проходят работы по откачке воды и очистке стоков. Делают это в качестве мер безопасности для предотвращения паводка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Кетовского муниципального округа. 

«В д. Белый Яр силами Колташевского территориального отдела и профильных служб ведутся работы по откачке воды, очистке стоков и пропускных труб. Так, сегодня откачали воду на участке по ул. Совхозная», — указано в посте. 

Сообщается, что, несмотря на весеннее половодье, в Кетовском округе нет внештатных или критических ситуаций. Власти также уточняют, что профильные службы продолжают мониторинг и работу в других населенных пунктах Курганской области, чтобы минимизировать влияние весеннего таяния и обеспечить безопасность местных жителей.

В Курганской области начался весенний паводок, вызванный обильным таянием снегов и дождями. В Целинном округе введен режим повышенной готовности из-за подтопления дорог и улиц в селе Дулино и деревне Красный Октябрь. Проезд возможен только на вездеходах. По словам главы округа Петра Скоробогатова, угрозы подтопления жилых домов нет. Также вода начала прибывать в Белозерском и Шумихинском округах. Последние новости о паводке URA.RU приводит в онлайн-трансляции за 18 — 19 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Белый Яр Курганской области проходят работы по откачке воды и очистке стоков. Делают это в качестве мер безопасности для предотвращения паводка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Кетовского муниципального округа.  «В д. Белый Яр силами Колташевского территориального отдела и профильных служб ведутся работы по откачке воды, очистке стоков и пропускных труб. Так, сегодня откачали воду на участке по ул. Совхозная», — указано в посте.  Сообщается, что, несмотря на весеннее половодье, в Кетовском округе нет внештатных или критических ситуаций. Власти также уточняют, что профильные службы продолжают мониторинг и работу в других населенных пунктах Курганской области, чтобы минимизировать влияние весеннего таяния и обеспечить безопасность местных жителей. В Курганской области начался весенний паводок, вызванный обильным таянием снегов и дождями. В Целинном округе введен режим повышенной готовности из-за подтопления дорог и улиц в селе Дулино и деревне Красный Октябрь. Проезд возможен только на вездеходах. По словам главы округа Петра Скоробогатова, угрозы подтопления жилых домов нет. Также вода начала прибывать в Белозерском и Шумихинском округах. Последние новости о паводке URA.RU приводит в онлайн-трансляции за 18 — 19 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...