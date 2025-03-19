Паводок докатился до курганской «Рублевки»: в одном из пунктов начали экстренно откачивать воду

В деревне Белый Яр Курганской области проходят работы по откачке воды и очистке стоков. Делают это в качестве мер безопасности для предотвращения паводка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Кетовского муниципального округа.
«В д. Белый Яр силами Колташевского территориального отдела и профильных служб ведутся работы по откачке воды, очистке стоков и пропускных труб. Так, сегодня откачали воду на участке по ул. Совхозная», — указано в посте.
Сообщается, что, несмотря на весеннее половодье, в Кетовском округе нет внештатных или критических ситуаций. Власти также уточняют, что профильные службы продолжают мониторинг и работу в других населенных пунктах Курганской области, чтобы минимизировать влияние весеннего таяния и обеспечить безопасность местных жителей.
В Курганской области начался весенний паводок, вызванный обильным таянием снегов и дождями. В Целинном округе введен режим повышенной готовности из-за подтопления дорог и улиц в селе Дулино и деревне Красный Октябрь. Проезд возможен только на вездеходах. По словам главы округа Петра Скоробогатова, угрозы подтопления жилых домов нет. Также вода начала прибывать в Белозерском и Шумихинском округах. Последние новости о паводке URA.RU приводит в онлайн-трансляции за 18 — 19 марта.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».