Самолет, на котором летел в Москву челябинский губернатор Текслер, экстренно сел в Нижнем Новгороде

Самолет из Челябинска, на котором летел в командировку в Москву губернатор Алексей Текслер, совершил экстренную посадку в Москве. Причиной стал приступ у одного из пассажиров.
«Летели в Москву, но сели около часа назад в Нижнем Новгороде. Садились очень быстро из-за пассажира, которому стало плохо. Только что к нам вышел пилот. В этом самолете летит губернатор», — цитирует одну из пассажирок издание «74.Ру».
К самолету подъехала скорая помощь. Сейчас экипаж и пассажиры ждут решения врачей, чтобы продолжить путь.
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