Самолет, на котором летел в Москву челябинский губернатор Текслер, экстренно сел в Нижнем Новгороде

Лайнер с губернатором Текслером совершил внеплановую посадку
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот
Самолет дозаправят и он продолжит полет (фото из архива) Фото:

Самолет из Челябинска, на котором летел в командировку в Москву губернатор Алексей Текслер, совершил экстренную посадку в Москве. Причиной стал приступ у одного из пассажиров.

«Летели в Москву, но сели около часа назад в Нижнем Новгороде. Садились очень быстро из-за пассажира, которому стало плохо. Только что к нам вышел пилот. В этом самолете летит губернатор», — цитирует одну из пассажирок издание «74.Ру».

К самолету подъехала скорая помощь. Сейчас экипаж и пассажиры ждут решения врачей, чтобы продолжить путь.

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Самолет из Челябинска, на котором летел в командировку в Москву губернатор Алексей Текслер, совершил экстренную посадку в Москве. Причиной стал приступ у одного из пассажиров. «Летели в Москву, но сели около часа назад в Нижнем Новгороде. Садились очень быстро из-за пассажира, которому стало плохо. Только что к нам вышел пилот. В этом самолете летит губернатор», — цитирует одну из пассажирок издание «74.Ру». К самолету подъехала скорая помощь. Сейчас экипаж и пассажиры ждут решения врачей, чтобы продолжить путь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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