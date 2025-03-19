Самолет, на котором летел в Москву челябинский губернатор Текслер, экстренно сел в Нижнем Новгороде

Лайнер с губернатором Текслером совершил внеплановую посадку

19 марта 2025 в 16:03 Размер текста - 17 +

Самолет дозаправят и он продолжит полет (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самолет из Челябинска, на котором летел в командировку в Москву губернатор Алексей Текслер, совершил экстренную посадку в Москве. Причиной стал приступ у одного из пассажиров. «Летели в Москву, но сели около часа назад в Нижнем Новгороде. Садились очень быстро из-за пассажира, которому стало плохо. Только что к нам вышел пилот. В этом самолете летит губернатор», — цитирует одну из пассажирок издание «74.Ру». К самолету подъехала скорая помощь. Сейчас экипаж и пассажиры ждут решения врачей, чтобы продолжить путь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет из Челябинска, на котором летел в командировку в Москву губернатор Алексей Текслер, совершил экстренную посадку в Москве. Причиной стал приступ у одного из пассажиров. «Летели в Москву, но сели около часа назад в Нижнем Новгороде. Садились очень быстро из-за пассажира, которому стало плохо. Только что к нам вышел пилот. В этом самолете летит губернатор», — цитирует одну из пассажирок издание «74.Ру». К самолету подъехала скорая помощь. Сейчас экипаж и пассажиры ждут решения врачей, чтобы продолжить путь.