Ургант закрыл ИП по производству шоу в Париже

Телеведущий Иван Ургант закрыл ИП по производству шоу, зарегистрированное год назад в Париже, после выхода публикации о регистрации им фирмы во Франции. Это следует из документов, появившихся в распоряжении РИА Новости.
ИП Урганта было закрыто 18 марта 2025 года — в день, когда агентство сообщило о фирме телеведущего. Ранее издание сообщало, что он зарегистрирован ИП по производству шоу 11 марта 2024 года в самом центре Парижа около здания парламента. Также в задачи ИП входило создание театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений. Однако Ургант опроверг информацию о наличии у него такого бизнеса.
Ургант заявил, что не собирается переезжать в другую страну. По словам телеведущего, в данный момент он находится в Москве, сообщает 360.ru.
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