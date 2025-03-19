Ургант закрыл ИП по производству шоу в Париже

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Ургант не подтвердил информацию о наличии у него ИП в Париже
Ургант не подтвердил информацию о наличии у него ИП в Париже Фото:

Телеведущий Иван Ургант закрыл ИП по производству шоу, зарегистрированное год назад в Париже, после выхода публикации о регистрации им фирмы во Франции. Это следует из документов, появившихся в распоряжении РИА Новости.

ИП Урганта было закрыто 18 марта 2025 года — в день, когда агентство сообщило о фирме телеведущего. Ранее издание сообщало, что он зарегистрирован ИП по производству шоу 11 марта 2024 года в самом центре Парижа около здания парламента. Также в задачи ИП входило создание театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений. Однако Ургант опроверг информацию о наличии у него такого бизнеса. 

Ургант заявил, что не собирается переезжать в другую страну. По словам телеведущего, в данный момент он находится в Москве, сообщает 360.ru.

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Телеведущий Иван Ургант закрыл ИП по производству шоу, зарегистрированное год назад в Париже, после выхода публикации о регистрации им фирмы во Франции. Это следует из документов, появившихся в распоряжении РИА Новости. ИП Урганта было закрыто 18 марта 2025 года — в день, когда агентство сообщило о фирме телеведущего. Ранее издание сообщало, что он зарегистрирован ИП по производству шоу 11 марта 2024 года в самом центре Парижа около здания парламента. Также в задачи ИП входило создание театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений. Однако Ургант опроверг информацию о наличии у него такого бизнеса.  Ургант заявил, что не собирается переезжать в другую страну. По словам телеведущего, в данный момент он находится в Москве, сообщает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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