В Челябинске сорвался аукцион по продаже недостроенного отеля. Фото

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На торгах ни один из участников аукциона не сделал ценового предложения
На торгах ни один из участников аукциона не сделал ценового предложения Фото:

Власти Челябинска вновь не смогли продать недостроенный отель на Северо-западе на Свердловском проспекте, 7. Объект изъят по суду у ООО «Каскад». Начальная цена объекта осталась прежней — 23 миллиона рублей. При этом компании, допущенные к аукциону, не сделали ценовых предложений, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Аукцион признан несостоявшимся. На аукционе ни один из участников не сделал ценового предложения», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Площадь недостроенного отеля — 8 665 квадратных метров, степень готовности — 15%. На землях, где расположен недострой, разрешается возводить объекты многофункционального назначения и гостиницы квартирного типа.

Ранее недостроенный объект мэрия через суд изъяла в муниципальную собственность у фирмы «Каскад». Недострой неоднократно выставляли на торги, но аукционы так не состоялись. На этот раз аукцион по продаже объекта прошел 11 марта 2025 года. Заявки на участие в торгах подавали две компании — ООО СЗ «Голос 9» и ООО «М-групп».

Площадь недостроенного отеля составляет 8 665 квадратных метров, степень готовности – 15%
Площадь недостроенного отеля составляет 8 665 квадратных метров, степень готовности – 15%
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Власти Челябинска вновь не смогли продать недостроенный отель на Северо-западе на Свердловском проспекте, 7. Объект изъят по суду у ООО «Каскад». Начальная цена объекта осталась прежней — 23 миллиона рублей. При этом компании, допущенные к аукциону, не сделали ценовых предложений, сообщили в пресс-службе мэрии. «Аукцион признан несостоявшимся. На аукционе ни один из участников не сделал ценового предложения», — сообщили в пресс-службе мэрии. Площадь недостроенного отеля — 8 665 квадратных метров, степень готовности — 15%. На землях, где расположен недострой, разрешается возводить объекты многофункционального назначения и гостиницы квартирного типа. Ранее недостроенный объект мэрия через суд изъяла в муниципальную собственность у фирмы «Каскад». Недострой неоднократно выставляли на торги, но аукционы так не состоялись. На этот раз аукцион по продаже объекта прошел 11 марта 2025 года. Заявки на участие в торгах подавали две компании — ООО СЗ «Голос 9» и ООО «М-групп».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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