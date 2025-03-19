Власти Челябинска вновь не смогли продать недостроенный отель на Северо-западе на Свердловском проспекте, 7. Объект изъят по суду у ООО «Каскад». Начальная цена объекта осталась прежней — 23 миллиона рублей. При этом компании, допущенные к аукциону, не сделали ценовых предложений, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Аукцион признан несостоявшимся. На аукционе ни один из участников не сделал ценового предложения», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Площадь недостроенного отеля — 8 665 квадратных метров, степень готовности — 15%. На землях, где расположен недострой, разрешается возводить объекты многофункционального назначения и гостиницы квартирного типа.
Ранее недостроенный объект мэрия через суд изъяла в муниципальную собственность у фирмы «Каскад». Недострой неоднократно выставляли на торги, но аукционы так не состоялись. На этот раз аукцион по продаже объекта прошел 11 марта 2025 года. Заявки на участие в торгах подавали две компании — ООО СЗ «Голос 9» и ООО «М-групп».
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