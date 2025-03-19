В Аше окажут помощь жителям после затопления домов и машин

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Вода подтопила участки и дома
Вода подтопила участки и дома Фото:
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Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В Ашинском районе Челябинской области помогут компенсировать ущерб пострадавшим от паводка. Об этом сообщили в администрации района.

«Работает комиссия, горячая линия, и мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия. Прошу всех, кто еще не обратился, подать заявления — мы обязательно поможем», — отметил глава района Вадим Сергеев на встрече с жителями улиц Заречной и Матросова.

Жители рассказали, что уже начали писать обращения в комиссию по обследованию ущерба и оказания помощи. При этом пострадали не только участки, но и машины.

«Ситуация находится под контролем. Мы оперативно реагируем на обращения, и все службы работают в усиленном режиме» — добавил Гриб.

Паводок в Челябинской области начался на 2-3 недели раньше срока из-за теплой погоды. Наиболее пострадавшие территории находятся на юге региона и в горно-заводской зоне.

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В Ашинском районе Челябинской области помогут компенсировать ущерб пострадавшим от паводка. Об этом сообщили в администрации района. «Работает комиссия, горячая линия, и мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия. Прошу всех, кто еще не обратился, подать заявления — мы обязательно поможем», — отметил глава района Вадим Сергеев на встрече с жителями улиц Заречной и Матросова. Жители рассказали, что уже начали писать обращения в комиссию по обследованию ущерба и оказания помощи. При этом пострадали не только участки, но и машины. «Ситуация находится под контролем. Мы оперативно реагируем на обращения, и все службы работают в усиленном режиме» — добавил Гриб. Паводок в Челябинской области начался на 2-3 недели раньше срока из-за теплой погоды. Наиболее пострадавшие территории находятся на юге региона и в горно-заводской зоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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