В Аше окажут помощь жителям после затопления домов и машин

В Ашинском районе Челябинской области помогут компенсировать ущерб пострадавшим от паводка. Об этом сообщили в администрации района.
«Работает комиссия, горячая линия, и мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия. Прошу всех, кто еще не обратился, подать заявления — мы обязательно поможем», — отметил глава района Вадим Сергеев на встрече с жителями улиц Заречной и Матросова.
Жители рассказали, что уже начали писать обращения в комиссию по обследованию ущерба и оказания помощи. При этом пострадали не только участки, но и машины.
«Ситуация находится под контролем. Мы оперативно реагируем на обращения, и все службы работают в усиленном режиме» — добавил Гриб.
Паводок в Челябинской области начался на 2-3 недели раньше срока из-за теплой погоды. Наиболее пострадавшие территории находятся на юге региона и в горно-заводской зоне.
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».