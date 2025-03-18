18 марта 2025

Петербуржец получил 10 суток за аватарку с проукраинским лозунгом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе судебного заседания мужчина признал вину
В ходе судебного заседания мужчина признал вину Фото:

Приморский суд Петербурга назначил административный арест на десять суток мужчине за аватарку с проукраинским лозунгом. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«18 марта, в 10:40 утра, Вячеслав Смирнов был задержан у дома №119 на улице Савушкина в Петербурге. После доставки в полицейский участок был проведен осмотр его мобильного телефона, где в ходе осмотра было выявлено, что в месcенджере „WhatsApp“, в разделе настройки, расположена аватарка с надписью „СЛАВА УКРАИНЕ!“ (Министерство юстиции РФ внесло Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), а также её атрибутику, включая лозунг „Слава Украине!“, в перечень нацистских)», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале.

В ходе судебного заседания Смирнов признал свою вину. Суд назначил наказание в виде административного ареста на десять суток.

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Приморский суд Петербурга назначил административный арест на десять суток мужчине за аватарку с проукраинским лозунгом. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «18 марта, в 10:40 утра, Вячеслав Смирнов был задержан у дома №119 на улице Савушкина в Петербурге. После доставки в полицейский участок был проведен осмотр его мобильного телефона, где в ходе осмотра было выявлено, что в месcенджере „WhatsApp“, в разделе настройки, расположена аватарка с надписью „СЛАВА УКРАИНЕ!“ (Министерство юстиции РФ внесло Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), а также её атрибутику, включая лозунг „Слава Украине!“, в перечень нацистских)», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. В ходе судебного заседания Смирнов признал свою вину. Суд назначил наказание в виде административного ареста на десять суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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