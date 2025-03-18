Петербуржец получил 10 суток за аватарку с проукраинским лозунгом

Приморский суд Петербурга назначил административный арест на десять суток мужчине за аватарку с проукраинским лозунгом. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«18 марта, в 10:40 утра, Вячеслав Смирнов был задержан у дома №119 на улице Савушкина в Петербурге. После доставки в полицейский участок был проведен осмотр его мобильного телефона, где в ходе осмотра было выявлено, что в месcенджере „WhatsApp“, в разделе настройки, расположена аватарка с надписью „СЛАВА УКРАИНЕ!“ (Министерство юстиции РФ внесло Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), а также её атрибутику, включая лозунг „Слава Украине!“, в перечень нацистских)», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале.
В ходе судебного заседания Смирнов признал свою вину. Суд назначил наказание в виде административного ареста на десять суток.
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