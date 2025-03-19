Участник шоу «Х-Фактор» и бархатный голос Грузии Мераб Амзоев (3,7 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке») прилетел в Екатеринбург. Артиста встретили фонтаном грузинского вина, бочонком чачи и сладким пирогом. Свидетелем необычной встречи стало URA.RU.
«Честно говоря, особо не успеваю посмотреть [город], но мне нравится Екатеринбург. Он очень уютный, красивый, в нем есть творчество, душа. Я приезжал сюда три раза и безумно-безумно рад», — рассказал певец.
Амзоев прилетел на Урал, чтобы выступить в «Фабрика Event Hall», концерт пройдет 20 марта. На нем звезда соцсетей споет на грузинском, английском и русском языках, также прозвучат хиты «Были бы крылья», «Серебро» и другие песни.
За день до шоу в свердловском офисе грузинского общества «Сакартвело» музыканту устроили теплый прием: президент Нукри Чавлеишвили и вице-президент Дениз Усупин-Рожкани накрыли стол и предложили Амзоеву отведать пирог, в котором спрятана бусина или монета — они должны принести удачу нашедшему. Угощение готовят в честь праздника «Клоча саре сале», в переводе на русский это означает «Начало Нового года», его езиды отмечают 18-19 марта.
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