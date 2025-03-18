18 марта 2025

В Петербурге депутаты предложили провести хоккейный матч США-Россия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В матчах смогут принять участие игроки из НХЛ и КХЛ
В матчах смогут принять участие игроки из НХЛ и КХЛ Фото:

Спикер петербургского парламента Александр Бельский выразил надежду на то, что одна из игр серии хоккейных матчей между сборными США и России пройдет именно на СКА-Арене. Событие стало возможным благодаря договоренности между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Хотелось бы, чтобы один из матчей прошел на нашей СКА Арене. Это лучшая ледовая арена в мире. Поэтому, конечно, мы будем претендовать. В первую очередь — это сближение позиций двух стран. У нас разное видение обстановки в мире, но спорт объединяет», — рассказал Бельский. Его слова передает «Фонтанка». Спикер напомнил о временах холодной войны, когда спортивные матчи между США и СССР привлекали огромное внимание и способствовали диалогу между странами.

Также Бельский отметил, что наличие общих связей, таких как капитан хоккейной команды Вашингтона Александр Овечкин укрепляет спортивные и культурные отношения между народами. Ожидается, что в матчах смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (NHL) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), что обещает высокий уровень состязаний.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер петербургского парламента Александр Бельский выразил надежду на то, что одна из игр серии хоккейных матчей между сборными США и России пройдет именно на СКА-Арене. Событие стало возможным благодаря договоренности между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. «Хотелось бы, чтобы один из матчей прошел на нашей СКА Арене. Это лучшая ледовая арена в мире. Поэтому, конечно, мы будем претендовать. В первую очередь — это сближение позиций двух стран. У нас разное видение обстановки в мире, но спорт объединяет», — рассказал Бельский. Его слова передает «Фонтанка». Спикер напомнил о временах холодной войны, когда спортивные матчи между США и СССР привлекали огромное внимание и способствовали диалогу между странами. Также Бельский отметил, что наличие общих связей, таких как капитан хоккейной команды Вашингтона Александр Овечкин укрепляет спортивные и культурные отношения между народами. Ожидается, что в матчах смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (NHL) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), что обещает высокий уровень состязаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...