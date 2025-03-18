В Петербурге депутаты предложили провести хоккейный матч США-Россия

Спикер петербургского парламента Александр Бельский выразил надежду на то, что одна из игр серии хоккейных матчей между сборными США и России пройдет именно на СКА-Арене. Событие стало возможным благодаря договоренности между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
«Хотелось бы, чтобы один из матчей прошел на нашей СКА Арене. Это лучшая ледовая арена в мире. Поэтому, конечно, мы будем претендовать. В первую очередь — это сближение позиций двух стран. У нас разное видение обстановки в мире, но спорт объединяет», — рассказал Бельский. Его слова передает «Фонтанка». Спикер напомнил о временах холодной войны, когда спортивные матчи между США и СССР привлекали огромное внимание и способствовали диалогу между странами.
Также Бельский отметил, что наличие общих связей, таких как капитан хоккейной команды Вашингтона Александр Овечкин укрепляет спортивные и культурные отношения между народами. Ожидается, что в матчах смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (NHL) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), что обещает высокий уровень состязаний.
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