«Кидаются с вилами и обрезами»: тюменские газовики рассказали о рейдах в районы незаконных врезок

Представители одной из тюменских общин, проживающих на улице Избышева, сопротивляются при отключении их незаконных врезок в газопровод: выходят на газовиков с вилами и оружием. Об этом URA.RU сообщили в газораспределительной организации, обслуживающей этот район.
«У нас там проходят еженедельные рейды. Они подключаются, мы их отключаем. А это все взрывоопасно. В любой момент может взлететь на воздух. При этом, когда мы туда приезжаем, на нас с вилами и обрезами кидаются», — рассказал собеседник агентства в личной беседе.
Как итог, это создает конфликт между жителями района. Вместе с тем, по заявлениям источников, близких к правоохранительным органам, данная ситуация держится на контроле.
Представитель общины в разговоре с URA.RU добавил, что произошедшее могло возникнуть из-за долгов по оплате. Временные финансовые трудности не позволяют местным вовремя погасить счета. «Как только заработает деньги — заплатит. Это временные финансовые трудности. А сопротивление — это все ерунда. Если надо отрубить газ — пусть приходит газовщик и делает свою работу», — рассказывает собеседник агентства.
Ранее местные жители жаловались на незаконные врезки в газопровод. У нарушителей присутствовали долги по оплате счетов.
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