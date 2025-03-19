В челябинской школе ученик распылил перцовый баллончик

В Челябинске в образовательном центре № 1 микрорайона «Вишневая горка» ученик восьмого класса распылил перцовый баллончик на другого ученика. Полиция выясняет обстоятельства случившегося и причины конфликта между школьниками, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Сотрудники ОМВД России по Сосновскому району работают в ОЦ № 1, где произошел инцидент между восьмиклассниками. По предварительным данным, один из учеников на перемене из-за личной неприязни распылил перцовый баллончик в другого школьника. Вреда здоровью ребенка причинено не было», — заявили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что баллончик был куплен родителями мальчика. Полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято решение о привлечении к ответственности законных представителей ребенка.
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