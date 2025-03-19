В челябинской школе ученик распылил перцовый баллончик

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Полиция выясняет мотивы конфликта между восьмиклассниками
Полиция выясняет мотивы конфликта между восьмиклассниками Фото:

В Челябинске в образовательном центре № 1 микрорайона «Вишневая горка» ученик восьмого класса распылил перцовый баллончик на другого ученика. Полиция выясняет обстоятельства случившегося и причины конфликта между школьниками, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Сотрудники ОМВД России по Сосновскому району работают в ОЦ № 1, где произошел инцидент между восьмиклассниками. По предварительным данным, один из учеников на перемене из-за личной неприязни распылил перцовый баллончик в другого школьника. Вреда здоровью ребенка причинено не было», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что баллончик был куплен родителями мальчика. Полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято решение о привлечении к ответственности законных представителей ребенка.

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В Челябинске в образовательном центре № 1 микрорайона «Вишневая горка» ученик восьмого класса распылил перцовый баллончик на другого ученика. Полиция выясняет обстоятельства случившегося и причины конфликта между школьниками, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Сотрудники ОМВД России по Сосновскому району работают в ОЦ № 1, где произошел инцидент между восьмиклассниками. По предварительным данным, один из учеников на перемене из-за личной неприязни распылил перцовый баллончик в другого школьника. Вреда здоровью ребенка причинено не было», — заявили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что баллончик был куплен родителями мальчика. Полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято решение о привлечении к ответственности законных представителей ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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