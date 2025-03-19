Стало известно, сколько денег пермяки тратят на уход за собой

«Авито Услуги»: пермяки готовы тратить на уход за собой 5 505 рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые востребованные специалисты среди пермяков – парикмахеры
Самые востребованные специалисты среди пермяков – парикмахеры Фото:

В среднем пермяки готовы тратить на уход за собой 5 505 рублей в месяц. Такие данные содержатся в результатах опроса сервиса «Авито Услуги».

«По результатам опроса 31% пермяков готовы тратить на уход за собой до 3 000 рублей в месяц, а еще 23% — до 5 000 рублей. Лишь 13% опрошенных выделяют на уходовые процедуры и средства более 10 000 рублей ежемесячно. В среднем пермяки готовы тратить на уход за собой 5 505 рублей в месяц», — сообщается в исследовании.

Самые востребованные специалисты среди пермяков — парикмахеры и колористы. Их услугами пользуется 87% жителей. Маникюр и педикюр занимают второе место (47%) по популярности. Косметологическими процедурами пользуется 37%,массаж выбирает 35% жителей.

Ранее URA.RU сообщало, сколько стоит пермякам создать образ к корпоративу. Пермяки в среднем готовы потратить 20 тысяч рублей. 

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В среднем пермяки готовы тратить на уход за собой 5 505 рублей в месяц. Такие данные содержатся в результатах опроса сервиса «Авито Услуги». «По результатам опроса 31% пермяков готовы тратить на уход за собой до 3 000 рублей в месяц, а еще 23% — до 5 000 рублей. Лишь 13% опрошенных выделяют на уходовые процедуры и средства более 10 000 рублей ежемесячно. В среднем пермяки готовы тратить на уход за собой 5 505 рублей в месяц», — сообщается в исследовании. Самые востребованные специалисты среди пермяков — парикмахеры и колористы. Их услугами пользуется 87% жителей. Маникюр и педикюр занимают второе место (47%) по популярности. Косметологическими процедурами пользуется 37%,массаж выбирает 35% жителей. Ранее URA.RU сообщало, сколько стоит пермякам создать образ к корпоративу. Пермяки в среднем готовы потратить 20 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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