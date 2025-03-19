Челябинцы на продажу стали выставлять участки вдвое дешевле средних цен. Сады с домиком в городе в среднем можно пробрести за 650 тысяч рублей, такие сады собственники продают по 250 — 300 тысяч рублей за объект.
«В Металлургическом районе Челябинска в СНТ „Дружба“ продается участок площадью 4 сотки с домиком. Рядом Каштакский бор. Стоимость участка — 230 тысяч рублей, по 56 тысяч рублей за сотку. В том же СНТ на продажу выставлен участок за 250 тысяч рублей. На территории площадью 4 сотки находится летний домик в хорошем состоянии, растут яблони и груши. Также в Калининском районе в СНТ „Хлебосад“ продают участок за 260 тысяч рублей по 52 тысячи рублей за сотку», — сообщают продавцы в объявлениях на сайтах «Авито».
Как отметила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, учитывая сезонность, челябинцы стремятся продать дачные участки быстро и по наиболее выгодной стоимости. Поэтому увеличилось количество предложений о продаже участков в хорошем состоянии по приемлемым ценам. Продавцы повысили стоимость дач в частном порядке. Обычно, если в мае садовый участок так и не удалось реализовать, собственник снимает его с продажи до осени.
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