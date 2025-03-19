Намерение правительства Германии выдвинуть кандидатуру министра иностранных дел Анналены Бербок, внучки офицера Вермахта, на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН является «унизительным» для Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Это унизительно для ООН», — прокомментировал Кошкович предложение немецкого правительства выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Такое заявление аналитик сделал на своей странице в соцсети X. Бербок — внучка Вальдемара Бербока, занимавшего должность офицера в Вермахте в период Второй мировой войны.
Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова так же выразила сомнение в целесообразности намерений правительства выдвинуть Бербок на роль председателя Генассамблеи ООН. Она подчеркнула, что особенно странным будет видеть на этом посту внучку нациста, которая гордится военными действиями своего деда, в свете празднования 80-летия Победы, передает RT.
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