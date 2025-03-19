Пропажа полицейских, арест Камшиловых и Бабкина: главные события Кургана за 19 марта

В Кургане избрали новые меры пресечения скандальным сестрам Камшиловым
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Сестры Камшиловы встретят День Победы в СИЗО
Сестры Камшиловы встретят День Победы в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Главное за день в Кургане

В Кургане определили выбрали новую меру пресечения для скандальных автоподставщиц Елены и Марины Камшиловых. Им продлили пребывание в СИЗО. На счету у них 18 уголовных дел, а обвиняют их в махинациях со страховыми выплатами. Но не только с этими событиями столкнулись жители. URA.RU рассказывает в своем дайджесте о всех главных и важных событиях Кургана за 19 марта.  

Подготовка ко Дню Победы

В Кургане активно готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия запланированы на 9 мая, включая праздничный фейерверк и возможное выступление известного российского артиста. По словам Татьяны Абросимовой, заведующей отделом культуры администрации Кургана, переговоры с потенциальными исполнителями еще ведутся, но конкретные детали будут объявлены позже.

Пропажа полицейских

В Щучьем, Курганской области, зафиксирована пропажа двух высокопоставленных сотрудников полиции, которые уже два дня не появляются на работе. По информации местных источников, накануне их исчезновения в здании полиции были замечены сотрудники в форме. Обстоятельства и причины их отсутствия пока не ясны.

Арест экс-чиновника Бабкина

Бывший первый заместитель главы Кетовского округа Николай Бабкин был арестован по обвинению в получении взятки. Суд постановил взять его под стражу на два месяца. Это дело привлекло внимание общественности и подчеркивает продолжающуюся борьбу с коррупцией в регионе.

Паводок в Белозерке

В Белозерском округе Курганской области из-за паводковых вод произошло размывание дороги до деревни Орловка и подтопление улицы в селе Баярак. Местные жители выразили серьезную обеспокоенность состоянием дорожной инфраструктуры, что создает трудности для передвижения и повседневной жизни.

Предстоящие выборы в облдуму

Выборы в курганскую облдуму в 2025 году ожидаются быть напряженными, поскольку они покажут уровень поддержки партии «Единая Россия» перед федеральными выборами. Снижение рейтингов и усиление оппозиции могут существенно повлиять на распределение мандатов и политическую ситуацию в регионе.

Скандальные Камшиловы

Суд в Кургане принял решение о продлении срока содержания под стражей для сестер Елены и Марины Камшиловых, которые обвиняются в серии мошенничеств, связанных с инсценировкой автомобильных происшествий. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании Курганского городского суда. По данным следствия, на счету сестер 18 уголовных дел.

В ходе заседания судья Андрей Долгих огласил решение: «Срок содержания под стражей для обвиняемой Елены Камшиловой продлен на два месяца до 19 мая 2025 года». Аналогичное решение было принято и в отношении Марины Камшиловой.

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В Кургане определили выбрали новую меру пресечения для скандальных автоподставщиц Елены и Марины Камшиловых. Им продлили пребывание в СИЗО. На счету у них 18 уголовных дел, а обвиняют их в махинациях со страховыми выплатами. Но не только с этими событиями столкнулись жители. URA.RU рассказывает в своем дайджесте о всех главных и важных событиях Кургана за 19 марта.   Подготовка ко Дню Победы В Кургане активно готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия запланированы на 9 мая, включая праздничный фейерверк и возможное выступление известного российского артиста. По словам Татьяны Абросимовой, заведующей отделом культуры администрации Кургана, переговоры с потенциальными исполнителями еще ведутся, но конкретные детали будут объявлены позже. Пропажа полицейских В Щучьем, Курганской области, зафиксирована пропажа двух высокопоставленных сотрудников полиции, которые уже два дня не появляются на работе. По информации местных источников, накануне их исчезновения в здании полиции были замечены сотрудники в форме. Обстоятельства и причины их отсутствия пока не ясны. Арест экс-чиновника Бабкина Бывший первый заместитель главы Кетовского округа Николай Бабкин был арестован по обвинению в получении взятки. Суд постановил взять его под стражу на два месяца. Это дело привлекло внимание общественности и подчеркивает продолжающуюся борьбу с коррупцией в регионе. Паводок в Белозерке В Белозерском округе Курганской области из-за паводковых вод произошло размывание дороги до деревни Орловка и подтопление улицы в селе Баярак. Местные жители выразили серьезную обеспокоенность состоянием дорожной инфраструктуры, что создает трудности для передвижения и повседневной жизни. Предстоящие выборы в облдуму Выборы в курганскую облдуму в 2025 году ожидаются быть напряженными, поскольку они покажут уровень поддержки партии «Единая Россия» перед федеральными выборами. Снижение рейтингов и усиление оппозиции могут существенно повлиять на распределение мандатов и политическую ситуацию в регионе. Скандальные Камшиловы Суд в Кургане принял решение о продлении срока содержания под стражей для сестер Елены и Марины Камшиловых, которые обвиняются в серии мошенничеств, связанных с инсценировкой автомобильных происшествий. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании Курганского городского суда. По данным следствия, на счету сестер 18 уголовных дел. В ходе заседания судья Андрей Долгих огласил решение: «Срок содержания под стражей для обвиняемой Елены Камшиловой продлен на два месяца до 19 мая 2025 года». Аналогичное решение было принято и в отношении Марины Камшиловой.
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