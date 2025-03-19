В отношении посла Молдавии в Москве выражен решительный протест. Об этом сообщают в МИД РФ.
«Послу Молдавии в Москве был заявлен решительный протест», — передает ТАСС заявление МИДа. Там добавили, что это произошло на фоне блокировки российского дипломатического представительства в Кишиневе. В российском дипломатическом ведомстве выразили надежду, что Молдавия будет строго придерживаться положений Венской конвенции в будущем.
В начале марта МИД РФ выразил недоумение из-за поведения дипмиссии Молдавии. Послу Молдавии в Москве вручили ноту с требованием разъяснить, почему президент страны Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла РФ в Кишиневе, который прибыл в столицу в октябре прошлого года.
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