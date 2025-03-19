МИД РФ: послу Молдавии в Москве был заявлен решительный протест

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Протест МИДа послу связан с блокадой российского представительства в Кишиневе
Протест МИДа послу связан с блокадой российского представительства в Кишиневе Фото:

В отношении посла Молдавии в Москве выражен решительный протест. Об этом сообщают в МИД РФ. 

«Послу Молдавии в Москве был заявлен решительный протест», — передает ТАСС заявление МИДа. Там добавили, что это произошло на фоне блокировки российского дипломатического представительства в Кишиневе. В российском дипломатическом ведомстве выразили надежду, что Молдавия будет строго придерживаться положений Венской конвенции в будущем.

В начале марта МИД РФ выразил недоумение из-за  поведения дипмиссии Молдавии. Послу Молдавии в Москве вручили ноту с требованием разъяснить, почему президент страны Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла РФ в Кишиневе, который прибыл в столицу в октябре прошлого года.

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В отношении посла Молдавии в Москве выражен решительный протест. Об этом сообщают в МИД РФ.  «Послу Молдавии в Москве был заявлен решительный протест», — передает ТАСС заявление МИДа. Там добавили, что это произошло на фоне блокировки российского дипломатического представительства в Кишиневе. В российском дипломатическом ведомстве выразили надежду, что Молдавия будет строго придерживаться положений Венской конвенции в будущем. В начале марта МИД РФ выразил недоумение из-за  поведения дипмиссии Молдавии. Послу Молдавии в Москве вручили ноту с требованием разъяснить, почему президент страны Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла РФ в Кишиневе, который прибыл в столицу в октябре прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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