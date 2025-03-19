Украина отказалась от переговоров с РФ и США

Украина не станет принимать участие в переговорах между делегациями США и России, которые встретятся в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Об этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил газете Guardian.
«Подоляк сказал, что запланированные на воскресенье в Саудовской Аравии переговоры, как ожидается, будут двусторонними между США и Россией. И заявил, что Украина не планирует принимать в них участие», — пишет издание со ссылкой на Подоляка. В нем также указывается со ссылкой на политика, что нужно дождаться итогов телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы узнать, когда пройдут переговоры с участием Украины.
Украина и США провели предварительные переговоры 12 марта в Эр-Рияде, обсуждая вопросы мирного завершения конфликта и возобновления военной поддержки со стороны США. На встрече присутствовали высокопоставленные представители обеих стран, включая главу МИД и Минобороны Украины.
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