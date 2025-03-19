19 марта 2025

Украина отказалась от переговоров с РФ и США

Подоляк: Украина не будет участвовать в переговорах РФ и США в Саудовской Аравии
© Служба новостей «URA.RU»
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Подоляк отметил, что нужно дождаться переговоров между Трампом и Зеленским
Подоляк отметил, что нужно дождаться переговоров между Трампом и Зеленским Фото:

Украина не станет принимать участие в переговорах между делегациями США и России, которые встретятся в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Об этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил газете Guardian.

«Подоляк сказал, что запланированные на воскресенье в Саудовской Аравии переговоры, как ожидается, будут двусторонними между США и Россией. И заявил, что Украина не планирует принимать в них участие», — пишет издание со ссылкой на Подоляка. В нем также указывается со ссылкой на политика, что нужно дождаться итогов телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы узнать, когда пройдут переговоры с участием Украины. 

Украина и США провели предварительные переговоры 12 марта в Эр-Рияде, обсуждая вопросы мирного завершения конфликта и возобновления военной поддержки со стороны США. На встрече присутствовали высокопоставленные представители обеих стран, включая главу МИД и Минобороны Украины.

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Украина не станет принимать участие в переговорах между делегациями США и России, которые встретятся в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Об этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил газете Guardian. «Подоляк сказал, что запланированные на воскресенье в Саудовской Аравии переговоры, как ожидается, будут двусторонними между США и Россией. И заявил, что Украина не планирует принимать в них участие», — пишет издание со ссылкой на Подоляка. В нем также указывается со ссылкой на политика, что нужно дождаться итогов телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы узнать, когда пройдут переговоры с участием Украины.  Украина и США провели предварительные переговоры 12 марта в Эр-Рияде, обсуждая вопросы мирного завершения конфликта и возобновления военной поддержки со стороны США. На встрече присутствовали высокопоставленные представители обеих стран, включая главу МИД и Минобороны Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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