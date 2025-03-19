В Белом доме рассказали, чего хочет добиться Трамп на переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп планирует добиться полного, а не частичного прекращения огня на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«Сейчас у нас частичное прекращение огня. Но президент отправляет своих высококвалифицированную команду на этой неделе в Саудовскую Аравию, чтобы бороться за мир», — сказала Левитт на брифинге. Об этом сообщают РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в скором достижении полного прекращения огня на Украине. Также в ходе переговоров между Россией и США обсуждался вопрос о частичном прекращении огня.
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