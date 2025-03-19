19 марта 2025

Дачникам назвали опасное удобрение, убивающее рассаду

Агроном Терентьев: недозревший перегной убивает рассаду
© Служба новостей «URA.RU»
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Перегной может навредить рассаде - обжечь или сгноить корни
Перегной может навредить рассаде - обжечь или сгноить корни Фото:

Недозревший перегной приводит к ожогам или загниванию корней рассады.  Об этом сообщил агроном и биолог Денис Терентьев.

«Перегной, особенно если он не до конца перепрел и не присыпан землей, действительно, может угнетать молодые корни. Он может привести к ожогам или загниванию корней», — приводит слова Тепрентьева aif.ru.

Чтобы этого избежать, агроном посоветовал при внесении перегноя покрывать его слоем почвы, тогда получится избежать прямого контакта с корневой системой. Также правильным решением станет внесение перегноя в междурядья или рассыпание по поверхности грядки с небольшим слоем почвы сверху. 

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Недозревший перегной приводит к ожогам или загниванию корней рассады.  Об этом сообщил агроном и биолог Денис Терентьев. «Перегной, особенно если он не до конца перепрел и не присыпан землей, действительно, может угнетать молодые корни. Он может привести к ожогам или загниванию корней», — приводит слова Тепрентьева aif.ru. Чтобы этого избежать, агроном посоветовал при внесении перегноя покрывать его слоем почвы, тогда получится избежать прямого контакта с корневой системой. Также правильным решением станет внесение перегноя в междурядья или рассыпание по поверхности грядки с небольшим слоем почвы сверху. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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